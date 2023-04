TAJNA SMEĐE BELEŽNICE HJUA HEFNERA: Plejboj zečice iznele GNUSNE DETALJE od kojih se ŽELUDAC OKREĆE! Evo šta im je sve radio

Bivše Plejbojeve zečice, Holi Medison i Bridžit Markvard, još jednom su progovorile o mračnoj strani života s Hjuom Hefnerom, u njegovoj čuvenoj vili.

U svom potkastu "Girls Next Level", koji do sada ima 32 epizode i jako visoke ocene na svim platformama, Holi i Bridžit su otkrile kako su fotografije intimnih delova njihovih tela prodavane na aukcijama, a bile su čuvane u jezivoj "smeđoj knjizi". Tajna knjiga ili tajni katalog jedan je od posebno gadljivih delova priče o vladaru "muške imperije" i njegovim poslovima, o čemu Holi i Markvard od prošle godine detaljno govore u potkastu.

Holi je postala devojka medijskog mogula 2001. godine, kada je imala samo 21 godinu, dok je Bridžit imala 28 godina.

foto: Profimedia

Dok su, na samom početku ere rijaliti programa, snimale serijal "The Grils Next Doors", koji je prikazivao kako se živi u Hefnerovoj kući, snimateljska ekipa je imala zadatak da "uhvatiti snimke ispod suknje". U jednoj takvoj sceni, kamera je snimila intimne delove Holinog tela dok je skakala na sofu.

- Ne mislim da je nešto pogrešno u tome da se kod kuće baciš na kauč i ne razmišljaš previše o tome, ali nisam znala da će tu scenu ostaviti, nisam mogla da shvatim zašto je nisu isekli - rekla je. U drugoj sceni, pak vide se genitalije njihove treće tadašnje cimerke, Kendre Vilkinson.

foto: Profimedia

- Srećna sam što su ipak zamutili moju pi**u - komentarisala je Bridžit i dodala kako se seća i još jednog sličnog snimka u limuzini na kome se "sve vidi".

Iako su kadrovi u kojima se vide intimni delovi tela devojaka u verziji za televizijsko prikazivanje bili zamagljeni, Hefner je imao neobrađene fotografije u svojoj tajnoj "smeđoj beležnici". Njih je prodavao.

- To je još jedan primer kako se u svetu Plejboja golotinja podrazumevala - rekla je Holi.

foto: Profimedia

Nekadašnje zečice i Hefnerove devojke tvrde da je on detaljno pratio i beležio kako devojke troše novac, te "ko spava s kim i kada".

Holi takođe tvrdi da je osnivač Plejboja, koji je preminuo 2017. godine, planirao da proda "smeđu beležnicu", svoju tajnu zbirku pornografskih fotografija - knjižari.

foto: Profimedia

- To je bila još jedna od stvari zbog kojih sam se osećala čudno i zbog koje sam se bojala da odem. Imala sam osećaj da on ima celu planinu pornografije s kojom bi mogao da nam se osveti ako ga napustimo - dodala je Holi, koja je s Hefnerom bila u vezi od 2001. do 2008. godine.

Tokom godina, bivše zečice progovorile su, kroz medije, knjige i dokumentarce o ružnom svetu koji je skrivao sjaj "najpoznatije vile na svetu", o "gnusnom seksu s Hjuom", crnim listama na koje su dospevale zbog suludih razloga, strogim pravilima života u vili i drugim detaljima od kojih se, u najmanju ruku, okreće želudac.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

