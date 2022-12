OD SOCIJALNE POMOĆI UŠTEDELA ZA SILIKONE, PA POSTALA PLEJBOJ ZEČICA: Ugovarala TROJKU s mužem SLAVNE PEVAČICE, a ovako sad izgleda

Bivša Plejboj zečica Zoi Gregori zarađivala je 75 funti nedeljno živeći od socijalne pomoći jer je ostala samohrana majka sa 16 godina, a kako bi pokušala da se izvuče iz te loše situacije, Zoi je odletela preko sveta kako bi živela u Plejboj vili s Hjuom Hefnerom.

Zoi je Plejboj zečica koja je sa 16 godina postala samohrana majka, te je povela svog četvorogodišnjeg sina da živi s njom u vili Hjua Hefnera, a nakon što je postala slavna - zavoleo ju je i tadašnji dečko Dženifer Lopez...

Zoi je danas zvezda platforme OnlyFans, a nekada je zarađivala samo 75 funti nedeljno, koje je dobila od socijalne službe u Ujedinjenom Kraljevstvu. Razlog je taj što nije bila u dobrim odnosima s ocem svog sina, pa je ostala samohrana majka koja nije imala dovoljno primanja da se stara o svom detetu.

Stoga je Zoi odletela u SAD kada joj se ukazala prilika da obiđe pola sveta i zaradi kao Plejboj zečica. Govoreći za Daily Star, Zoi je objasnila: "Budući da sam tada imala tako malo dete, počela sam da tražim podršku jer sam bila samohrani roditelj i zapravo nisam imala nikakvu pomoć", ispričala je ona, te dodala.

"Morala sam da tražim socijalnu pomoć dok je on bio malen i nisam baš mogla da radim. Imala sam 75 funti nedeljno, bilo je teško. Zaista me je ponizilo sve to kad sam shvatila da nemam pomoći kao samohrani roditelj. Mislila sam da ne mogu to da učinim, da ne želim ovo za svog sina. Želela sam bolji život za njega, pa sam obećala sebi da moram da odem iz ovog grada, ove zemlje", rekla je Zoi.

U pokušaju da ostvari karijeru iz snova, Zoi je uštedela kako bi kupila par implantata za grudi od 2.500 funti i dospela na naslovnice magazina. "Uvek mi je bio san da odem u Ameriku ili postanem model, da odem u Holivud. Stranica 3 je otvorila vrata tome. Bavila sam se glamuroznim modelingom i otkrio me Hef, te sam počela da snimam za Plejboj", otkrila je Zoi.

Zoi je tada pozvana da se preseli u Hefovu vilu i bude jedna od njegovih zečica. "Ovo je bio san i stvarno se događalo. Rekla sam tada za Plejboj da sam dobila sina koji nema ni četiri godine, samo su rekli 'nema problema, dovedite ga'. Dakle, upravo se to dogodilo, odleteli smo u Los Anđeles. Od Plejboja sam dobila poznato ime, sin je živeo sa mnom, Hef i ja smo se dogovorili da ću imati stan i da će moj sin preko nedelje boraviti tamo s dadiljom", priča Zoi.

"Moj sin i ja družili smo se po ceo dan nakon škole, a vikendom bi ostajao sa mnom u vili. Od ponedeljka do petka bio je u stanu s dadiljom, a vikendom je bio sa mnom u vili. Svidelo mu se", otkrila je Zoi, koju su povezivali i s bivšim dečkom Dženifer Lopez, Aleksom Rodrigezom.

Inače, Zoi Gregori je danas fitnes instruktorka, a postala je popularna nakon slikanja za Plejboj i druženja s Hefnerom. Međutim, to nije sve, bejzbol zvezda Aleks Rodrigez navodno ju je nagovorio na seks utroje dok je još bio u vezi s Dženifer Lopez.

"Džej Lo je neverovatna i ne zaslužuje ovo", rekla je Zoi za The Sun. "Dok se spremao da uđe u brak s Dženifer, tražio je od mene snimke seksa, tražio je da se spojimo i da se dogovorim s drugim devojkama", rekla je Zoi, kojoj je Aleks navodno slao slike svog penisa i drugih delova tela, te je molio Zoi da mu ona pošalje neke svoje intimne fotke.

(Kurir.rs/ Net.hr)

