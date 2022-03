STARAC OTVORENIH USTA JE BIO NA MENI, IZGLEDAO JE KAO SOTONA: Javila se još jedna ŽRTVA Hjua Hefnera! Drogirao me je i SILOVAO

Bivša Plejboj zečica je u vilu kročila sa 17 godina, a onda se približila Hefneru, koji ju je navodno silovao.

Tokom istraživanja mračnog podzemlja Plejboj vile, u novoj epizodi kontroverznog dokumentarca "Plejboj tajne" svetla reflektora ponovo su bila usmerena u pokojnog Hjua Hefnera, s novim, zastrašujućim tvrdnjama o seksualnom zlostavljanju.

Drogirao ju je i navodno silovao

"Odlučila sam da detaljno ispričam priču o silovatelju Hefneru. Mrzim tu reč, ali ne postoji drugi način da je opišem", tvrdi bivša Plejmejt Susi Krabačer, prenosi Independent.

Krabačer kaže da je otišla od kuće s 15 godina nakon što ju je kao dete seksualno zlostavljao deda. Doputovala je u Los Anđeles kako bi se slikala za Plejboj sa 17 godina, a 1983. preselila se u Plejboj vilu. Krabačer se prisetila kako joj je Hefner rekao da je "tamo na sigurnom" i ako postoji nešto s čim je htela da eksperimentiše u vili, da ga obavesti.

Susi se nadala da će postati Plejboj zečica godine, za šta su se borile mnoge devojke koje su živele u vili, pa je jedne večeri otišla u Hefnerovu sobu kako bi mu to i rekla. Dok je bila u njegovoj sobi, Krabačer tvrdi da joj je Hef dao drogu kako bi joj pomogao da se smiri.

"Ne sećam se da sam legla. Ne sećam se jesam li mu uopšte rekla nešto o Plejmejtu godine. Probudila sam se, a on je bio na meni go i moje pantalone su bile skinute", tvrdi Krabačer.

"Mislila sam da imam noćnu moru jer mi se činilo da to nije moguće. Mislila sam da proživljavam traumu koju mi je ostavio deda... Ovaj starac otvorenih usta bio je stvarna osoba, to je bio Hefner", emotivno nastavlja bivša Plejboj zečica.

Htela sam da umrem

"Izgledao je kao Sotona. Upravo je tako izgledao - bio je jeziv", rekla je Krabačer, koja tvrdi da ju je Hef silovao jer mu "nije pokazivala puno pažnje".

"Sledećeg jutra bila sam tako posramljena, htela sam jednostavno da umrem", emotivno kaže. Hefner "nikad nije pomenuo" navodni napad.

"Jedino objašnjenje je da je to skrivao od mene. Da sumnjam da se to možda dogodilo, da zaboravim na to", rekla je Krabačer, te dodala da se nikad pre nije drogirala, ali veruje da je to bio Metakvalon, psihoaktivna supstanca.

Holi Medison, koja je bila Hefnerova devojka broj 1 od 2001. do 2008., takođe je iznela zapanjujuće tvrdnje u dokumentarnom serijalu, te navela da je Hefner imao tu drogu na raspolaganju.

"Kad sam ja bila tamo, Hef je nosio Metakvalon u džepu i videla sam ga da sve vreme nudi ljudima", rekla je Medison.

Ubijena Plejboj zečica je navodno isto bila silovana

Sondra Teodor, bivša zečica, navodno je svedočila silovanju žene u Plejboj vili. Prema Teodor, koja je bila u vezi s Hefnerom od 1976. do 1981, Hefner je imao ključ koji je otvarao svaka vrata u vili. Jedne noći je navodno ušao u sobu i seo na krevet žene koja je spavala.

"Nisam znala šta da radim. Stalno je govorila ne", u suzama se priseća Teodor. "Prisilio ju je. Stajala sam tamo i bila sam prestravljena... Svih ovih godina mislim da sam zbog toga čudovište. Žao mi je što nisam uradila ništa da to zaustavim", rekla je.

Teodor nastavlja: "Hef mi je rekao, pa jesu li mislile da će doći i ostati u mojoj kući i da neće spavati sa mnom? Pristale one ili ne, ako on nešto želi, on bi to uzeo", pojasnila je Teodor.

Jedna od epizoda serijala dotakla se i ubistva Plejboj Plejmejt i glumice Doroti Straten, koja je bila zvezda u usponu u Hefnerovog sveta. Ubio ju je 1980. godine suprug Pol Snajder. Jedna bivša članica osoblja Plejboj vile veruje da je Straten bila u nevolji čim je kročila u vilu.

"U vili je proces bio da prvo upoznaš Hefnera, imaš seks s njim, a onda te on prosleđuje prijateljima. Ti ne kršiš ovaj red seksualnih aktivnosti, ali Doroti, ona je prekršila pravila", kaže Stefan Tetenbaum, koji je radio kao sobar kad je Straten stigla u vilu.

Počeo je analno da je siluje

Prema Tetenbaumu, Hefner se uzrujao kada je mislio da je Straten spavala s producentom Patrikom Kurtisom. Hefner je navodno brutalno napao manekenku. “Čuli smo je kako vrišti”, rekao je Tetenbaum. "Hefner ju je gurnuo i počeo je analno da je siluje, a ona je vrištala", ispričao je sobar koji je svedočio navodnom napadu. Tetenbaum tvrdi da mu je neko iz obezbeđenja rekao da drži jezik za zubima.

Filmski reditelj Piter Bogdanovič u svojoj knjizi je tvrdio da mu se Straten poverila o navodnom silovanju. Hefner, koji je umro 2017, negirao je tvrdnje da se sa Straten dogodilo nešto neprimereno.

Holi Medison kaže da nije čula glasine o Straten dok je bila u vili. "Sve što se dogodilo u njeno vreme bilo je toliko odraz onoga što se događalo ranih 2000-ih", tvrdi ona.

Teodor veruje da su mnoge žene ćutale o Hefnerovom navodnom zlostavljanju zbog seksualnih snimaka koje je posedovao. "Imao je snimke seksa. Svako ko je ušao u tu spavaću sobu razodenut, on ga je snimio", tvrdi ona. Navodno je te snimke Hefner dao da se unište pre nego što je preminuo — kad je zaposleni video odeljenja izvukao trake iz kutija, stavio ih je u bačvu i bacio u more, ispričalo je osoblje Plejboj vile u kontroverznom dokumentarcu.

