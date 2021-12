KENDRA JE BILA OMILJENA HEFNEROVA ZEČICA: Stalno je bila drogirana i pijana u glamuroznoj vili, a onda promenila život iz korena!

Godinu dana nakon smrti Hjua Hefnera objavljen je dokumentarac u kojem su "zečice" javno objasnile šta se stvarno dešavalo u vili vremešnog plejboja.

"Kako bih preživela noć sa njim morala sam biti pijana i drogirana. Nisam to mogla izbeći i to je bio jedini način da to izvedem", priznala je Kendra Vilkinson koja je napustila vilu 2009. godine.

Kendra se nakon napuštanja vile udala i dobila dvoje dece, ali i rijaliti koji je pratio njenu porodicu. Nakon razvoda braka Kendra se pronašla u prodaji nekretnina i sada je otkrila da će dobiti sopstveni rijaliti.

"Trebalo mi je nekoliko godina da sastavim svoj život. Nisam mislila da se rijaliti televizija vraća i nisam mislila da je biti poznat opcija više. Zato sam se povukla, bila sam veoma izgubljena i trebalo mi je vreme da stanem na svoje noge i počnem da se bavim nekretninama Ušla sam u svet nekretnina iz mnogo razloga. Trebalo je mnogo ranije to da učinim, da budem iskrena. Ko ne voli kuće, razna zdanja, pre i posle? Zabavno je naučiti sve procese i prodati nekretnine, a usput sklopiti nova prijateljstva. Ovo je novi život za mene. Sada i za mene i decu ide kako treba", rekla je Kendra.

