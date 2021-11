BIVŠA PLEJBOJ ZEČICA OTKRILA TAJNE O VILI HJUA HEFNERA: Ko dođe posle POLICIJSKOG ČASA spava na TRAVI, a za OVO sledi izbacivanje!

Bivša Plejbojeva zečica Džena Bentli, otkrila je da je Hju Hefner imao "policijski čas", kako su kažnjavane devojke koje zakasne, kao i sve ostale tajne života o vili u koju je ušla sa samo 18 godina.

Kako piše "Daily Mail", u Plejboj vili provela je godinu dana, a priznala je da joj je taj boravak bio ostvarenje sna zbog zabava i brojnih slavnih osoba koje su na istim prisustvovale.

foto: Profimedia

Ipak, Džena je otkrila da su devojke morale strogo da se pridržavaju određenih pravila, pa su samim tim potpisale ugovor o poverljivosti.

Postojao je i policijski sat koji je započinjao u 21 čas, a ako bi Plejbojeve zečice zakasnile, za kaznu su morale da spavaju na travi ispred vile.

- Čak i sada postanem nostalgična kada se prisetim prelepih trenutaka koje sam tamo doživela. To niko nikada neće uspeti da ponovi. Nikada više nijedna zabava neće biti poput Hefnerovih. Ljudi su mislili da su to bile divlje zabave, ali one su bile glamuroznije nego što to oni mogu da zamisle - rekla je Džena.

Džena je otkrila da je na jednoj od tih zabava videla i slavne zvezde Anđelinu Džoli, Tomija Lija, Pamelu Anderson i Denisa Rodmana. Osim toga, bivša Plejbojeva zečica je priznala da je često prosleđivala zabranjene supstance ili seksualne igračke.

- Često bih šetala sa poslužavnikom na kojem su se nudile "stvarčice za zabavu" - rekla je.

foto: Profimedia

Iako je živela sa brojnim drugim ženama, priznala je da nikada nije spavala sa Hefnerom.

- Nikada nisam spavala sa njim, nikada, ali jednom sam slučajno naletela na njega usred s*ksa. Očigledno je da vam ne smem reći ko je to bio sa njim. Mogu samo reći da ih je bilo četvoro, uključujući i njega - rekla je Džena koja zbog strogog ugovora o poverljivosti ne sme da otkrije ime.

Džena je dodala kako je viđala dosta poznatih koji su dolazili na intimne odnose u vilu, a u mnogima je, kako kaže, i sama učestvovala.

- Za život u vili morala sam da napravim brojne pripreme. Prilično sam sigurna da su svakoj od nas strogo proveravali naše živote i ponašanje u prošlosti jer su morali da se uvere da nismo serijske ubice. Ono što smo dobile zauzvrat bilo je neverovatno. Da, imali smo policijski sat, ali nismo bile kao zatvorenici. Iako ste, ako biste propustili policijski sat, morali da spavate na travi. Bili su jako strogi oko toga. I nismo smele da imamo momke. Ako bismo samo upoznale nekog dečka, odmah bi usledilo izbacivanje iz vile - rekla je Džena koja ističe da je jako zahvalna na životu u ovoj vili.

foto: Profimedia

One su u vili imale privatni bioskop, ljubimce, stiliste.. Devojke su se osećale kao da su u stvarnoj Barbi kući. U kući je postojao i telefon koji su devpjke zvale "poziv za ostavarenje sna", jer je bilo dovoljno samo da pritisneš nulu i pitaš šta god poželiš u bilo koje doba dana i noći.

Primera radi, ako bi neka od devojaka poželela pomfrit u tri ujutro, samo bi okrenula broj i oni bi im doneli.

- Ljudi misle da su sinhronizovani mesečni ciklusi samo mit, ali to se stalno događalo u vili! Tih meseci, kad bi nam se ciklusi uskladili, bio bi potpuni haos. Sve smo bile prave kučke u tim trenucima i to bi trajalo po nekoliko dana - kaže Džena.

Devojke su svakog meseca imale izbor za Miss. Svaka misica je mogla besplatno da boravi u glavnoj kući celu godinu dana.

foto: Profimedia

- Mislim da su mnoge devojke pokušale da se zbliže sa Hefnerom kako bi mogle da dobiju više novca, ali kad sam ja bila tamo, a to je bilo kad je on bio u svojim 80-im i 90-im, nije spavao ni sa jednom devojkom. Samo je hodao okolo i mislim da smo sve mi, plavuše, njemu bile potpuno jednake - priseća se Džena.

Džena tvrdi da je Hefner imao "zlatno srce" i da je bio "dobar i drag prema svima, pa se uvek trudio da svima bude prijatno".

- Bio je vrlo duhovit, da sam barem mogla da provedem više vremena sa njim - rekla je Džena.

Danas Džena ima 32 godine, a zbog prevelikog broje estetskih operacija, niko je ne prepoznaje.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

02:28 GRUBJEŠIĆ: U svetu se vodi mali energetski rat, može da postane veći SVE OČI UPRTE U RUSIJU