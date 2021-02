IMALE SMO POLICIJSKI ČAS, PILA SAM ANTIDEPRESIVE I CRNE MISLI SU ME OPSEDALE: Bivša Plejboj zečica snima SERIJU o vili i Hefneru!

Holi Medison (41) je postala poznata široj javnosti nkada se pojavila u rijalitiju "Devojke iz komšiluka" (The Girls Next Door) kao jedna od devojaka vremešnog Hju Hefnera, tadašnjeg vlasnika i osnivača Plejboja.

Mnogi misle da je život u Plejbojevoj vili "kao na filmu", Medison sada priprema svoju seriju, koja će se snimiti po njenim memoarima u kojima je bilo dosta šakljivih stvari.

Ona je u knjizi "Niz zečiju rupu" (Down the Rabbit Hole) pisala o životu sa Hefnerom u periodu od 2001. do 2008. godine. Otkrila je da je bila u depresiji dok je živela u vili, osećala se zarobljeno i patila je zbog Hefnerove emocionalne kontrole nad njom.

Holi je jednostavno želela da se čuje i druga strana priče. Žene koje su ranije pozirale za Plejboj imale su glamurozne karijere, poput Merlin Monro, Pamele Anderson i Dženi MekKarti navodi ova bivša zečica.

Kada je imala 20 godina, Holi je otišla u Los Anđeles kako se probila u glumačkom svetu i pokrenula karijeru, a jednom je bila pozvana na zabavu u raskošnu vilu. Nakon toga je redovno odlazila tamo. Htela je da bude jedna od Plejbojevih zečica.

- To i jeste bio moj izbor, ali u to vreme nisam bila sofisticirana, ni stvarno pripremljena na sve to. I nekako mi se uvukao u glavu. Mogla sam razumeti da ljudi misle da je to čudno i nije mi bilo prijatno da objašnjavam kako to da sam mislila da će to sve biti zabavno i dobra ideja - rekla je.

Devojke iz vile su joj govorile da nijedna od njih nema polne odnose sa Hefnerom, ali Medison je nakon prve noći primetila da je seks bio uslov za život tamo. Hefner joj je prilikom izlaska u Holivud ponudio posebne tablete za žene, ali Medison je to odbila. Kada su se vratili u vilu, rečeno joj je da ode u spavaću sobu Hjua Hefnera.

Tada je njegova devojka bila Tina Džordan, a kada je Medison ušla u sobu videla je filmove za odrasle na ekranima i Hefner je masturbirao na devojke koje su glumile lezbijske scene. Potom ju je jedna od devojaka gurnula prema Hefneru.

- Bilo je tako kratko da se ni ne mogu setiti kakav je osećaj bio osim što sam osetila njegovo teško telo na svom - prepričala je Medison, koja misli da su ostali u vili pretpostavljali da želi da spava sa Hefnerom jer je htela biti jedna od devojaka.

Kada su imale slobodne večeri, policijski čas je počinjao u 21 čas. Tada je Medison želela da je zadržala svoj prvobitni posao u jednom američkom lancu restorana. Htela je da ima kontakt sa spoljnim svetom, a i trebao joj je novac budući da im je Hefner davao samo za odeću i kozmetiku. Zbog posla u restoranu, ostale devojke, pa čak i Hefner, su je kritikovali. Takođe, kritikovali su i njenu kratku kosu i nije smela da nosi crveni ruž.

Nailazile su joj najgore misli, a Hefner joj nije dao da poseti psihijatra pa je Medison počela da pije antidepresive. Odustala je od posla u restoranu, ali joj je rijaliti pomogao sa depresijom. Mnogo je putovala pa je zarađivala od rijalitija. Ubrzo je počela da stažira u Plejboju, a kasnije je postala i urednica fotografije. Nakon što je započela vezu s Hefnerom, shvatila je da to nije za nju.

- Na kraju sam definitivno prepoznala da me verbalno zlostavljao i zbog toga sam pukla. U vezi je bilo toliko stvari u kojima mi nije bilo potpuno prijatno, ali sve sam to uspela da opravdam u svojim mislima jer je takav život imao i neke prednosti. I kad su se Bridžet i Kendra pripremale za odlazak, činilo se kao da sam napokon bila jedina. No Hefner me napao čak tri puta u jednom vikendu. Pomislila sam da ne mogu ostati ovde ako će se ovaj tip ponašati kao kreten - rekla je.

Njena knjiga je objavljena je 2015. godine, dok je Hju još uvek bio živ. Njegov portparol je preneo poruku koju je Hefner imao za Holi.

- Tokom svog života imao sam mnogo romantičnih veza s divnim ženama. Mnoge od njih danas imaju srećan, zdrav i produktivan život i drago mi je da kažem da smo i danas ostali dragi prijatelji. Nažalost, postoji nekoliko onih koje su odlučile da ponovo napišu prošlost kako bi ostale u centu pažnje. Pretpostavljam da ih ne možete, kako stara poslovica kaže, baš sve osvojiti -

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

Kurir