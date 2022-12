SVE ŽENE U VILI SU BILE DROGIRANE, ČAK JE I PSA NAVUKAO: Bivše zečice otkrile prljave tajne Hju Hefnera ZBOG KOJIH SE SVIMA GADI

Čuveni magazin Plejboj nedavno je proslavio 69. godina postojanja, a tom prilikom javnost se prisetila nekih od mnogobrojnih bizarnosti koje su povezivane sa osnivačem Hjuom Hefnerom.

U proteklim godinama bivše Plejbojeve zečice iznele su toliko detalja o dešavanjima u ozloglašenoj vili, nakon čega je Hju Hefner drugačije posmatran u očima javnosti.

Holi Medison bila je jedna od najistaknutijih Hefnerovih devojaka, a upravo ona je iznela i najviše prljavih detalja o orgijama koje su se dešavale iza vrata najluksuznije vile, koja je dečački san svakog muškarca.

foto: Profimedia

Pored nje, svoje iskustvo podelila je i Bridžit Markvard. Njih dve iznele su uznemirujuće detalje koji uključuju orgije i bludne radnje koje su se navodno tamo odvijale, a glavni akter i mozak cele operacije bio je upravo Hefner.

Prema navodima, Holi je uplovila u vezu sa Hefnerom koji je tada imao 74 godine, a njihov odnos našao se na stubu srama zbog velike razlike u godinama. Hefner je od Holi bio stariji 54 godine, a njihova veza završena je 2008. godine, kada Holi napustila vilu.

Odvratne navike

Holi je otkrila da je Hefner ležao "mirno kao klada" za vreme orgijanja u spavaćoj sobi. Međutim, jedna njegova navika posebno se istakla i niko nije uspeo da je shvati. Hefner je navodno insistirao na korišćenju dečijeg ulja kao lubrikant tokom seksualnih odnosa.

foto: Profimedia

- Ovo je bilo tako odvratno. Hef bi koristio dečje ulje kao lubrikant! Ne preporučujem ovo, to je hodajuća infekcija. Odvratno je, ne znam zašto mu je to bilo bitno - ispričala je Holi, pa dodala:

- Došlo je do toga da je dečje ulje stalno iritiralo moje intimno područje jer snižava PH vrednost (kiselost) vagine, pa je tako lako dobiti ​​gljivične infekcije - priznala je.

Nekadašnja zečica opisala je način na koji je Hju Hefner koristio bebi ulje, kao i da je to radio "na kvarno", uprkos tome što su ga devojke upozorile i istakle da to ne žele.

foto: Profimedia

- Svađao bi se sa mnom i govorio 'ljudi koriste dečje ulje za bebe', a ja sam rekla 'da, na njihovoj koži, ne iznutra, ne bi trebalo da ga stavljate tamo'.

Onda je došlo do tačke u kojoj sam odbijala da ga koristim, ali devojke bi mi govorile da bi ga on u spavaćoj sobi naneo na svoju ruku, pa bi ga tako koristio kad bi neko od nas okrenuo leđa. To je tako gadno, i tako bez pristanka i tako odvratno, i zaboravila sam na to dugo vremena, ali podsetila sam se na to iz nekog razloga, i to me ponovo razljutilo, tako odvratno - opisala je Holi.

Droga

Ispovest Sandre Teodor je otkrila nove bizarne navike čuvenog Hefnera. Ona je takođe dugo živela u njegovoj vili. Prema njenim rečima, čuvena vila bila je puna droge, a konzumirali su je svi pa čak i psi.

foto: Profimedia

- Džon Dante bio je najbolji Hefov prijatelj. Imao je psa Luisa, a ta mala pudlica se navukla na kokain. Pas bi ga nanjušio s druge strane sobe, zato su morali da ga zaključavaju kad su ljudi bili u blizini - ispričala je Sandra u jednom od intervjua.

Dodala je i da bi pudlica skočila svaki put kad bi otkrila miris droge u blizini, a većina gostiju bi nešto konzumirala.

foto: Profimedia

- Jedne noći je u vilu ušla jedna javna ličnost, a taj pas je skočio s kauča i počeo je da je liže po nosu. Ona je rekla: ‘On me jednostavno voli’, ali svi smo znali zašto je taj pas na njoj - dodala je Sandra, prenosi Radar Online.

(Kurir.rs)

