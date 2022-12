GLEDALA SAM NADROGIRANE DEVOJKE KAKO ORGIJAJU U PLEJBOJ VILI: Živela sa Hefnerom od 11. godine, videla je SVAŠTA i još ima traume

Dženifer Saginor (51) uselila se u ozloglašenu Plejbol vilu kada je imala samo 11 godina, tokom svog odrastavlja postavši nenamerni svedok najrazličitijih bahanalija i mučnih prizora na Hefnerovom imanju.

Ova 51-godišnja Amerikanka nedavno je iznela na svetlost dana svoju stranu priče u dokumentarcu Kanala 4 "Secrets of Playboy".

Dženfer je prvi put kročila u Pleboj vilu kada je imala samo šest godina, doživevši ovu luksuznu kuću kao "magično kraljevstvo". Ona je bila ćerka lekara Marka Saginora koji je radio za Hju Hefnera, a batleri su udovoljavali svakoj njenoj želji - vozili su je u školu limuzinom, vodili da gleda egzotične životinje u zoološkom vrtu u dvorištu Plejboj vile, puštali je da neograničeno uživa u slatkišima, vrteli je na rolerima.... No, kada se u potpunosti uselila u ovu vilu, počela je da shvata "mračne" tajne koju ista krije.

"Trebalo mi je mnogo vremena da otkrijem šta sam to zapravo iskusila dok sam odrastala i kako se osećam zbog toga. Imala sam osećaj lojalnosti za taj mali svet u koji sam ušla veoma mlada. Nisam želela da prekinem tu odanost jer sam znala da bi bilo ozbiljnih posledica. Bilo je to čudno, zeznuto mesto. Ali istina je da je moje odrastanje tamo bilo magično", započela je svoju ispovest ova Amerikanka.

"Imala sam šest godina sam u vilu otišla prvi put, a sa 11 sam tamo počela da živim. Moj otac je bio Hefnerov najbolji prijatelj i lekar oko 40 godina i tamo je imao svoju sobu. Vila je bila magično kraljevstvo u kome sam mogla da imam šta god poželim. Soba za igranje je bila neverovatna - bilo je žvaka i čokoladica koliko god sam želela. Batleri su mi spremali ručak, limuzinom sam išla u školu. Devojke u Plejboj vili postale su mi zamenske majke. Igrale smo se doterivanja, išli rolerima na teniski teren, za mene su te veze postale sve", nastavila je izlaganje

Dženifer je dok je bila dete Hefnera gledala kao oca, a seća se puno lepih interakcija sa njim iz tog perioda: "Imam toliko srećnih uspomena na sebe sa Hefom. Učinio je da se osećam posebno - bio je nežna, mekana očinska figura".

Ova idilična slika bila je potpuno razorena kada je Dženifer postala tinejdžerka: "Hef me je ljubio otvorenih usta, na neki način bio je to kao francuski poljubac. Uvek sam mislila da je čudno što me moj stric tako ljubi, ali moj otac mi je rekao da to ljudi rade kada se vole".

Dženifer kaže da je odrastanje u vili zapravo najviše oštetilo kada je reč o sopstvenom doživljaju sebe.

"Bila sam naučena da gledam na žene onako kako su ih oni gledali - kao na robu. Otac mi je govorio da vodim računa da se ne ugojim u bokovima. U mladosti je merio naša tela - moje i moje sestre. To je bilo uznemirujuće jer nismo mislili da smo u skladu sa onim što smo tada mislile da je prihvatljivo. Svoju prvu operaciju imala sam u 15. godini. To je jednostavno užasno", priča ona.

Takođe, ističe da je bila izložena seksualnom okruženju, iako je još uvek bila "emocionalno nezrela". Kao tinejdžerka iskradala se iz svoj sebe kako bi posmatrala šta rade Plejboj zečice sa gostima na prijemima: "Devojke su radile stvari za koje nisam znala šta su. Videla bih ih gole sa muškarcima svuda oko njih. Bili su na sve četiri i uživali su u narkoticima. To me je uplašilo. Muškarci su se smejali i sećam se da sam pomislila: "Nikada ne želim da budem kao ove devojke, da trčkaram okolo kao životinja".

Ipak, divlja, slobodna atmosfera je i nju samu ponela u jednom momentu - još kao tinejdžerka zaljubila se u jednu od glavnih Hfnerovih devojaka i spavala je sa njom.

"Nisam mislila da ima nečeg lošeg u tome... Hefner nije mario što imam aferu sa njegovom devojkom. Oni su to znali, svuda su bile kamere", priča Dženifer i dodaje da su dozvolili da afera traje sve dok nije napunila 17 godina, prenosi BlicŽena.

"Tada su me pozvali u Hefnerovu sobu. Kada sam ušla, on i njegova devojka su bili u krevetu. Isprva mi to je bilo zabavno, nisam shvatala šta će se dogoditi. Hefner je u tom trenutku prešao granicu, jer me je do tada tretirao uvek kao ćerku. U toj sobi osetila sam tu neprijatnu spoznaju - više me nije tako gledao", istakla je ona i rekla da je Hefnerova devojka brinzula u plač, što je sprečilo eskaliranje napete situacije.

Dženifer je na kraju istakla da je život u takvom okruženju ostavio trajne traume na nju, i da od istih ne može ni dan danas da pobegne.

