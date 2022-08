PLEJBOJ ZEČICE IZNELE UZNEMIRUJUĆE TVRDNJE O ODNOSU SA HEFNEROM: Slikao nas GOLE i PIJANE! Ono što su radile tokom s*ksa je UŽAS!

Holi Medison i Bridžit Markvard nastavljaju da razmišljaju o svom vremenu u zloglasnoj Plejboj vili Hjua Hefnera, prisećajući se uznemirujućih uspomena tokom pojavljivanja na novom podkastu.

Podsećamo, Medison je imala samo 21 godinu kada se uselila u vilu 2001. godine, a navodno je ubrzo nakon toga počela da se zabavlja sa Hefnerom, koji je tada imao 75 godina.

Njihova veza — koja je bila izložena žestokim kritikama zbog razlike u godinama od 54 godine — okončana je 2008. godine, a Medison je iste godine napustila vilu.

Markvard se, s druge strane, uselila sa 28 godina i otišla godinu dana nakon Medison. Tokom svog boravka u vili, obe žene su glumile u E! rijaliti seriji "The Girls Next Door" zajedno sa Hefnerom i bivšom drugaricom Kendrom Vilkinson.

Serija, koja je trajala pet sezona, istraživala je dinamiku između Hefnera i žena koje su nazvane njegovim "glavnim devojkama". Otkako se emisija završila 2010. godine, svi polni odnosi drugarica su bili pod strogim nadzorom.

Kontroverza je nedavno detaljno istražena u dokumentarnomj seriji "Tajne Plejboja", u kojoj su i Medison i Markvard – među ostalim bivšim drugaricama iz Plejboja – detaljno opisale njihove susrete sa Hefnerom, koji je umro 2017. u 91. godini.

Tokom serije, Medison se nezaboravno prisetila kako je Hefner vrištao na nju kada se jednom ošišala, nazivajući je "starom, tvrdom i jeftinom". Markvard je ponovila ove tvrdnje, napominjući da je osnivač Plejboja bio "prilično abrazivan" u načinu na koji je razgovarao sa njom.

- Medison je jednom sišla sa sprata sa crvenim karminom, a on se okrenuo i rekao da mrzi crveni karmin na devojkama i da ga odmah skine, iako su druge devojke mogle da nose crveni ruž i izgledalo je kao da mu to ne smeta, ispričala je Markvard u Tajnama Plejboja.

Pa, sada su i Medison i Markvard razmišljale o svojim zajedničkim iskustvima tokom zajedničkog pojavljivanja na podcastu Juicy Scoop.

I tokom opsežnog razgovora sa voditeljkom, bivše drugarice su se prisećale uznemirujućih trenutaka kada su, zajedno sa drugim ženama, bile pod pritiskom da imaju nezaštićeni seks sa Hefnerom.

Detaljno o ​​tome kako se dogodila njihova prva orgija nakon pijanog noćnog izlaska, Markvard je napomenula da je u početku planirala da gleda bez učešća.

- Još uvek sam htela da gledam, a onda je jedna od ostalih drugarica rekla: "Zar nećeš ići?" Bilo je kao, "Moraš da ideš." A ja sam mislila kako radije ne bih. A ona je na to rekla: "Pa, onda verovatno nećeš biti pozvana nazad", priseća se Markvard.

- I onda sam bila u fazonu, okej. I videla sam šta svi drugi rade, tako da sam znala da je ovo stvar od 10 sekundi. Mislim, definitivno ne više od jednog minuta, nastavila je.

Uključujući se, Madison je objasnila da, iako je "blokirala" većinu toga iz svog sećanja, takođe se prisetila da su žene "pokušavale to da obave što je pre moguće".

- Sećanje mi je mutno. Nekako sam to blokirala. Svi samo pokušavaju da odrade to što je brže moguće, rekla je Medison.

I Markuardt je nastavila da priča kako su žene mogle samo da se nadaju da ih lekar pregleda zbog polno prenosivih bolesti, nakon što je voditeljka podkasta primetila da u priči "nema kondoma".

- Nadali ste se da su svi u istoj situaciji i da je u osoblju doktor. Nadali ste se da će svi biti pregledani, i da su svi — kažem ovo pod navodnicima — 'monogamni' prema toj vezi , ali nikad to ne znaš. Ako dolaze nove devojke, kojih je često bilo, samo sam želela da budem prva i da završim. I osećala sam se kao da je to najčistiji način, dodala je Markvard.

S obzirom na to da su Markvard i Medison sve glasnije pričale o svojim uznemirujućim iskustvima u vili, bivše drugarice su dobile gomilu podrške na internetu. U stvari, ranije ove godine, Hefnerova treća supruga, Kristal Hefner, progovorila je u znak podrške ženama nakon što je Medison rekla da je često snimao gole slike drugarica za igru koje je širio bez njihovog pristanka.

- Hefner je stalno fotografisao ove žene svojim fotoaparatom za jednokratnu upotrebu. A ove žene su skoro uvek bile pijane. Znam da sam ja bila jako pijana, rekla je Medison i dodala:

- Napravio bi kopije svih slika i podelio ih svima koji su izašli te noći, prenosi Buzzfeed. Dakle, ako ste se "razvalile" i ako ste bile u toplesu u njegovoj kadi i neka druga devojka radi neku intimnu eksplicitnu pozu s vama - on je to uslikao svojom kamerom za jednokratnu upotrebu. Posle bi napravio bi kopiju i dao to svima te večeri i stavie u spomenar.

A Medison je dalje otkrila da se osećala toliko ugroženom Hefnerovom "zalihom osvetničke pornografije" da se zapravo "plašila da napusti" vilu.

Deleći javnu poruku podrške Medison, Kristal je otkrila da je "odmah pocepala" i „uništila“ hiljade seksualno eksplicitnih fotografija o kojima je reč.

- Pronašla sam hiljade onih fotografija za jednokratnu upotrebu o kojima govoriš Medison, napisala je u januaru.

- Odmah sam ih pocepala i uništila svaku od njih za tebe i bezbroj drugih žena na njima. Ne postoje više.

(Kurir.rs / BlicŽena.rs)

