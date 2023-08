KAD SRPSKA GLUMICA PADNE U SEVDAH, TO IZGLEDA OVAKO: Ivanu Dudić poneli južni ritmovi, uzela ČAŠU i napravila totalni LOM! (VIDEO)

Na Instagram profilu Ivane Dudić osvanula su dva zanimljiva storija i u oba se naša glumica veseli.

Prva pesma uz koju je Ivana pala u sevdah je stara makendonska "Makedonsko devojče", a zatim i "Niška banja" uz koju je Ivana zaigrala i sve oduševila.

00:28 Glumica Ivana Dudić pala u sevdah

Ona je zaigrala sa čašoim u ritmu i napravila odličan štimung svim pristunim prijateljima.

foto: Printscreen Instagram

Ivana Dudić, podsetimo, jedna je od retkih mladih glumica koja je otvoreno pričala o snimanju scena seksa, a kao jedno od neprijatnijih sećanja istakla je snimanje eksplicitnih scena u seriji "Crveni mesec".

- "Crveni mesec" kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase, Milošem Đurovićem, sa kojim sam imala takav ljubav-mržnja odnos privatno, gde se 5 minuta volimo, pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu intimnu scenu i punu strasti. Na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - ispričala je glumica svojevremeno.

foto: Printskrin/Instagram

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - istakla je Ivana za Kurir nedavno.

(Kurir.rs)

