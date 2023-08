"OVO ŠTO VIDITE SPOLJA JE FASADA, ZAPRAVO PROLAZIM KROZ PAKAO": Brusova supruga priznala da se SVE TEŽE nosi sa glumčevom bolešću

Ema Heming priznala je da se ne nosi dobro sa stalnom borbom svog supruga Brusa Vilisa s demencijom. Manekenka je bila iskrena prema svojim pratiocima na Instagramu nakon što je zamolila "brižne partnere" da "potraže nešto lepo" u njihovom inače "teškom i stresnom danu" i pošalju joj fotografije svojih otkrića.

foto: Profimedia

"Znam da izgleda kao da sam napolju i živim svoj najbolji život, ali moram se svaki dan svesno truditi živeti najbolji život koji mogu. Činim to za sebe, radim to za naše dvoje dece i to radim za Brusa, koji ne bi želeo da živim drugačije", rekla je 45-godišnjakinja u snimku objavljenom na Instagramu.

"Dakle, ne želim da se pogrešno protumači da sam dobro, jer nisam. Nisam dobro", rekla je dodajući da njena razmišljanja često vode u "propast i tugu".

Heming je ispričala da je to njen svakodnevni zadatak, koji "joj ne pada lako", ali smatra da je "zaista važan" za dobrobit nje i njene porodice. "Kad se ne brinemo o sebi, ne možemo se brinuti ni o kome koga volimo", objasnila je ističući da samo radi najbolje što može.

Ema je ranije ove godine objavila i snimak s proslave desete godišnjice braka, odnosno obnove njihovih zaveta. Vilis i Heming u braku su od 2009. godine, imaju i dvoje zajedničke dece - Mejbel Rej i Evelin Pen - a s njima su vrlo često i Brusova deca iz braka s Demi Mur, Rumer, Skaut i Talula.

Vide se znakovi bolesti

Vilis je nedavno proslavio i svoj rođendan, a na snimku koji je objavila njegova bivša žena Demi Mur vidi se kako je sada penzionisani glumac dobrog raspoloženja, ali mnogi su primetili da su itekako vidljivi znakovi bolesti.

foto: Printscreen/Instagram

Njegova supruga je odgovorila na optužbe da "koristi dijagnozu demencije svog supruga da bi se proslavila". Podelila je video na Instagramu u kojem je govorila o tome kako mnogi misle da se pokušava promovisati objavama o zdravlju glumca. Osim toga, apelovala je da Brusa ostavi na miru, pogotovo kada odluči napustiti kuću.

(Kurir.rs)

