6 MUŠKARACA URADILO JE DNK DA UTVRDE KO JE OTAC NJENE ĆERKE: Život slavne glumice obeležen je SKANDALIMA i teškim TRAGEDIJAMA!

Ana Nikol Smit - žena koju su muškarci obožavali, američka glumica, manekenka i Plejboj zečica koje je preminula 8. februara 2007. godine, na vrhuncu lepote, kada je njena ćerka Danelin Birkhed imala samo šest meseci.

Iako je uživala u raskošnom životu, plavokosa lepotica je zapravo bila veoma nesrećna.

Njena ćerka, Danielin danas ima 16 godina, a majku praktično nije ni upoznala - bila je beba kada je Ana pronađena mrtva u sobi 607 u hotelu Hard Rock na Floridi. Kao uzrok smrti navedeno je trovanje kombinacijom različitih lekova.

Prema nalazu obdukcije, preminula je jer je uzela miks tableta. Iza sebe je ostavila petomesečnu devojčicu koju danas odgaja njen biološki otac Leri. Danielin je danas tinejdžerka.

"Danielin je sada tinejdžeka, a ne zna gomilu činjenica o svojoj majci. Kao otac devojke koja je tako mala izgubila majku, pomislio sam, zašto da joj ne pokažem njene početke. Iskreno, ni ja sam nisam znao neke detalje iz njenog života", ispričao je Lari Birkhed.

Ova tinejdžerka je zajedno sa ocem Larijem posetila sva mesta koja su nekada značila njenoj majci. Ona je jednom prilikom posetila Meheju u Teksasu, gde je čuvena lepotica provela detinjstvo, a bila je i u Los Anđeles gde je prvi put videla stvari koje su pripadale njenoj majci, a koje je menadžment sačuvao nakon smrti.

Inače, Anina životna priča i dan danas izaziva puno pažnje - neobična, prepuna zapleta i intriga, ali istovremeno i veoma tragična.

Nakon teškog odrastanja, propalog braka u kom je dobila sina Danijela i pokušaja da za život zaradi kao konobarica i striptizeta, ona se proslavila 1993. godine kada se fotografisala obnažena za "Playboy".

Muškarci su je naprosto obožavali, a 90-ih je navodno bila u šemi i s Donaldom Trampom. Još 80-ih za njom je potpuno poludeo bogati naftni preduzetnik Dž. Hoverd Maršal, a ona je pristala da se uda za njega tek nakon smrti njegove supruge i to kada je on imao 89 godina. Mnogi su smatrali kako je u brak ušla zbog novca, a ona je to demantovala.

- Niko me nikada pre nije voleo i poštovao kao on, i volim ga zbog toga. Dosta mi je toga da me optužuju da sam sponzoruša. Jednostavno me uzbuđuju staračke pege. Niko me nije poštovao, voleo i radio sve te stvari za mene, rekla je ona o svom starijem suprugu.

Ana je objasnila kako njihova veza nije bila fizička, a Hovarda je često nazivala svojim spasiteljem. Volela ga je zbog toga što je učinio za nju i njenog sina. Ipak, nije mogla odoleti raskošnim stvarima koje joj je svakodnevno kupovao.

- Trošio je milione na mene, to baš i nije neki novac, jednom je izjavila. Nakon nešto više od godinu dana Hovard je preminuo. Ona je nastavila da troši njegov novac, a 1996. godine je objavila bankrot. Završila je na sudu sa sinom svog pokojnog muža koji je tvrdio da je brak njegovog oca i starlete ništavan.

Objasnio je kako je njegov otac bio u 90. godini, te da je bio senilan. Sudski spor trajao je sve do njene smrti. Pokušala je da stvorii glumačku i manekensku karijeru, što joj nije uspelo. Kako bi povratila propalu karijeru ulagala je u svoj izgled i išla na plastične operacije. Pokušala je da se proslavi rijaliti programom, ali i tu je doživela fijasko.

6 muškaraca uradilo DNK TEST da utvrde ko je otac njene ćerke

Bila je veoma nesrećna, te je počela da se dorgira. Ugojila se, a počeli su i problemi sa sinom Danielom koji je tada bio tinejdžer. Izbacila ga je iz kuće i nastavila da živi sama. Ni u ljubavi nije imala sreće.

- Sama sam otkako mi je suprug umro. Uglavnom sam kod kuće, ne izlazim. Teško je ići na satanke kada ste stalno kod kuće. Tada vas niko ne želi, objasnila je nekoliko meseci pre nego što je ostala u drugom stanju pa rodila ćerku Denielin. Njen porođaj pratile su televizijske kamere, a mnogi su se pitali ko je otac devojčice. Javljali su se mnogi muškarci koji su tvrdili da dete nije njihovo, ali starleta je kao oca upisala Hovarda Sterna.

Rekla je kako je njen preminuli suprug otac deteta jer je pre smrti zamrzla njegovu spermu. DNK analiza je pokazala kako je pravi otac devojčice Leri Brikhed s kojim se neko vreme zabavljala.

Želela je da njena ćerka bude seksi beba

Njen sin Daniel došao je da je poseti u bolnicu i tada su se pomirili. Ana je bila presrećna, a dvadesetogodišnjak je odlučio da prespava u njenoj bolničkoj sobi. Kada je ujutro htela da ga probudi, shvatila je da ne diše. Daniel je preminuo, a autopsijom je utvrđeno da se predozirao.

Ana je bila slomljena - počela je da razmišlja o svojoj smrti, a čak je odabrala i modnu kombinaciju u kojoj će je sahraniti. Borila se s depresijom i viškom kilograma i mešala je razne tablete.

Nakon smrti sina često je bila bolesna. Vreme je provodila ispred televizora, a bila je opsednuta idejom da njeno dete bude 'seksi beba'.

- Iako je znala da je ispravna količina hrane 84 grama svaka tri sata, ona je insistirala da joj dajem 70 grama, pričala je dadilja. Samo nekoliko meseci kasnije, Ana je pronađena mrtva u hotelu.

