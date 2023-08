ZALJUBILA SE U NJEGA KADA JE IMALA 19, A ON 44 GODINE! Od njihove veze SVET JE GOREO: Mislila je da je PRENADUVAN i precenjen!

Te 1942. “Kazablanka” je bila veliki hit. Milioni Amerikanaca hrlilo je u bioskop da uživa u romansi u senci nacizma, a među njima je bila i grupa mladih manekenki. I dok su sve one bile potajno zaljubljene u lik Rika, jedna od njih - sedamnaestogodišnja Beti Džoun Parski nije mogla da razume zašto se “pravi tolika frka” oko Hemfrija Bogarta, glumca koji “nema nikakav seksipil, precenjen je i prenaduvan”.

Ono o čemu u tom trenutku nije mogla ni da sanja bilo je da će, samo dve godine kasnije, biti u prilici da mu to kaže u lice! Beti Džoun Parski će do 1944. postati izuzetno tražen model, a tada će dobiti i šansu da se oproba kao glumica, istina pod drugim imenom – Loren Bakol.

foto: Kurir Štampano

Za poznatu manekenku organizovano je test snimanje i odmah je dobila ulogu u adaptaciji čuvenog Hemingvejevog romana “Imati i nemati”. Ono što u prvi mah nije znala bilo je da će joj partner u filmu biti upravo onaj “neseksipilni, precenjeni i prenaduvani glumac” Hemfri Bogart, piše Istorijski zabavnik.

Da stvar bude gora, ni Bogart se nije mnogo potrudio da, jednom kada ga je upoznala, promeni sliku o sebi. Na snimanja je dolazio mamuran, neraspoložen i izmoren svađama u svom trećem, nesrećnom braku sa glumicom Mejo Methot koji se tih dana bližio konačnom kraju.

Paparaci su ga pratili u stopu, a žuta štampa uveliko pisala o razvodu, njegovoj paranoidnoj ljubomori koja je za to kriva i teškom obliku alkoholizma od koga Bogart pati.

Otvoreno neprijateljski stav mlade Loren nije pomogao raspoloženju na setu, pa je Bogart za mladu glumicu navodno izjavio da je “lutkica bez talenta” i da nikada neće uspeti u Holivudu. A onda se u stvarnosti dogodio “filmski preokret”!

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Filmski prekoret

Kako je vreme na setu odmicalo Bogart je postao opčinjen šarmom mlade glumice, a i Loren je počela da hvata sebe kako sve češće razmišlja o tom “neharizmatičnom i dosadnom” zavodniku.

Film “Imati i nemati” postao je klasik, a kritika je naročito blagonaklona bila prema lepoj Loren koja je, po oceni većine, stvorila “izuzetno karakteran i seksipilan lik”. Čak ni iskusni Bogart nije mogao da ostane imun na strasnu scenu u kojoj Bekol izgovara čuveno: “Znaš da zvizdiš? Zar ne? Samo sastavi usne i duvaj”.

Nakon snimanja ove scene Bogart je prišao Bekol, strasno je poljubio i otvoreno joj stavio do znanja da je zaljubljen u nju. Ni njegov problem sa alkoholom, ni brak u agoniji, ni činjenica da je njoj bilo samo 19, i da je on bio stariji punih 25 godina od nje, nakon ovoga nisu bili važni! Istog dana par je izašao na večeru. Nakon nje, Loren je Hemfriju napisala svoj broj telefona na kutiji šibica. Bogart je ovaj komadić kartona do smrti čuvao kao uspomenu.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

A - sve ostalo je istorija!

Kolege i prijatelji na sve načine su pokušavali da stave do znanja Loren da Bogart nije za nju. Imao je već tri propala braka iza sebe, 25 godina više, sve veće probleme sa alkoholom i važio je za nepopravljivog ženskaroša. Ništa od ovoga Loren nije bilo važno.

– Samo gledanje u njega učini da sva ustreptim. A kada uzme moju ruku u njegovu osetim podrhtavanje duboko u stomaku. Ruka mu je topla, zaštitnička i puna ljubavi. Prvo što mi kaže na početku dana je “Hello, Baby”. Kada sam ga upoznala bila sam nevina. Bio je moj učitelj i mentor. Ljubav mog životu. Pamtim svaku reč koju mi je izgovorio – rekla je jednom prilikom.

Nakon što se konačno razveo od supruge 1945. Bogart je odmah organizovao venčanje sa Loren. I, dok im je ceo svet prognozirao skori razvod, oni su ostali zajedno “dok ih smrt ne rastavi”.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Imali su skladan brak i dvoje dece, a strast koju su osećali jedno prema drugom preneli su i na veliko platno zahvaljujući filmovima u kojima su zajedno igrali - “Veliki san”, “Dva čoveka iz Milvokija” i “Tamni prolaz”, piše portal Vintagenews.

Na kraju, njihovu sreći prekinula je smrt. Nakon 12 godina braka Hemfri Bogart je umro 1957. godine. Loren Bekol ga je nadživela za skoro 60 godina - umrla je 2014. Neposredno pred smrt medijima je izjavila: “Još nije napisana romansa kakvu smo imali Hemfri i ja”.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:28 Glumica Ivana Dudić pala u sevdah