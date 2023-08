BANE TRIFUNOVIĆ I TIHANA LAZOVIĆ SLAVE PRVU GODIŠNJICU BRAKA: Glumica se oglasila na mrežama! Otkrila DETALJE zajedničkog života

Glumac Branislav Bane Trifunović i njegova koleginica i dugogodišnja devojka, Tihana Lazović izgovorili su sudbonosno "da" pre godinu dana.

Tim povodom se sada ona oglasila na društvenim mrežama gde je otkrila i neke detalje iz bračnog života.

- Mom čoveku i meni danas je prva godišnjica braka. Moj čovek i ja se puno volimo, masu smejemo, plačemo zajedno kad plačemo, tu smo zajedno, ja njemu, on meni, igramo na karte, kauč meni njemu fotelja pa gledamo filmove, čitamo pa se mjenjamo za knjige, za**bava on mene da sam ovakva, ja njega da je onakav, kuva on jer lepo kuva, ja nešto drugo radim što mi bolje ide, grlimo se svaki dan al baš svaki – napisala je Tihana u svojoj objavi na fejsbuku, otkrivši detalje iz njihovog zajedničkog života.

(Kurir.rs/Blic)

