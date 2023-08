ZVALA ME JE IMENIMA NJEGOVIH BIVŠIH DEVOJAKA: Supruga slavnog glumca prošla kroz PRAVI PAKAO zbog SVEKRVE! "Testirala me je"

Majka Metjua Mekonahija dugo nije mogla da prihvati njegovu sadašnju suprugu Kamilu Alveš.

Glumac Metju Mekonahi i njegova supruga Kamila Alveš počeli su da se zabavljaju 2006. godine, a šest godina kasniej su se venčali.

foto: Ap

Kako je glumac jednom opisao, potpuno se raspametio kada je prvi put video Kamilu u baru u Zapadnom Holivudu.

- Oči su mi razrogačile i sećam se šta sam rekao. Nisam rekao Ko je to? već Šta je to?. Dok sam pokušao da joj privučem pažnju, razmišljao sam: Ovo nije žena koju dozivaš preko cele sobe, Mekonahi. Diži du*e sa stolice i idi kod nje Što sam i uradio - ispričao je Metju Mekonahi jednom prilikom.

foto: Profimedia

Tri večeri kasnije su otišli na prvi sastanak, a danas imaju troje dece i uživaju u skladnom braku.

Iako je najbitnije da se dvoje slažu, vole i poštuju, samo je plus ako se i njihove porodice slažu sa izborom supružnika. A to u ovom slučaju nije bilo baš tako.

Supruga Metjua Mekonahija ispričala je jednom prilikom da na početku veze sa poznatim glumcem nije imala baš najbolji odnos sa njegovom majkom, Meri Mekejb, prenosi Page Six.

Kako je rekla u epizodi podkasta "Souther Living's Biscuits&Jam" nedavno, svekrva je svašta nešto radila kada se ona prvi put pojavila u životu njenog sina.

Zaista me je testirala - prisetila se Kamila.

-Zvala bi me svim imenima Metjuovih bivših devojaka, počela bi da priča na izmenjenom španskom jeziku sa mnom, pomalo me unizivši - dodala je brazilska manekenka.

Alves je tada otkrila da je na kraju osvojila buduću svekrvu nakon što ju je pozvala da joj se pridruži na poslovnom putu u Istanbulu.

- Ceo put do tamo, ceo let avionom do Istanbula, pričala mi je sve te priče - rekla je Kamila.

Trećeg dana putovanja, Kamila joj je uzvratila i pustila je da upozna i njenu brazilsku, ljutu latino stranu.

Imale smo tokom putovanja odnos toplo-hladno i na kraju me je samo pogledala i rekla: U redu. Sada si unutra (u porodici)

Alves je shvatila da je njena svekrva samo želela da ona uzvrati.

I onda od tog dana, te noći, imamo neverovatnu vezu i toliko je poštujem. Ona ima toliko poštovanja prema meni - nastavila je.

Iako njihov odnos ponekad može da bude "škakljiv", ona je naglasila da ih njih dve uvek sve rešavaju i dobro se smeju i našale.

(Kurir.rs/GlossyE)

Bonus video:

00:53 Svekrva Slađa najveselija na svadbi