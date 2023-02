PROROK MI REKAO DA PRIHVATIM ULOGU U TOM FILMU ILI ĆU ZAŽALITI: Slavni glumac ispričao kako mu je prorok POMOGAO nasred ulice

Glumac Metju Mekonahi (53) je ispričao je šta ga podstaklo da prihvati ulogu u filmu Kako se rešiti dečka za 10 dana (How to Lose a Guy in 10 Days). U razgovoru za "Vanity Fair" rekao je da je zahvaljujući vidovnjaku prihvatio ulogu u filmu iz 2003. godine.

foto: Profimedia

"Sećam se da sam jedne večeri dok sam šetao Sanset Bulevarom razmišljao da li hoću da to uradim ili ne. Odjednom, ovaj tip se pojavi niotkuda, bio je guru za proricanje sudbine, i kaže: 'Mogu li da vam proreknem sudbinu veoma brzo?'", prisetio se glumac.

"Odmah mi je rekao: "Upravo razmišljate o jednom filmu. To je romantična komedija. Morate da prihvatite ulogu ili će to biti jedno od najvećih žaljenja u vašem životu. Biće fantastično, neverovatno iskustvo i zaradićete gomilu novca'", ispričao je Metju šta mu je vidovnjak rekao.

foto: NETFLIX Planet Profimedia

Glavnu ulogu, uz Mekonahija, trebalo je da glumi Gvinet Paltrou, ali pošto je ta ideja otpala, uloga je pripala Kejt Hadson. Ona je predložila da Metju dobije ulogu.

"Tražili smo momke i stalno razmišljali o tome ko bi bio pravi tip. Tip je za mene bio jako važan. Metju se pojavio na sastanku i mislila sam da je to sjajna ideja. Volela sam njegovu energiju. Odmah smo se jednostavno razumeli", rekla je Hadson koju znao i po filmu "Knives Out 2" koji je sniman u Beogradu.

