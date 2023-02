EKSKLUZIVNI INTERVJU! NAJPLAĆENIJI GLUMAC HOLIVUDA ROK ZA TV EKRAN: Večna mi je TRAUMA što me MAMA i pred devojkama zvala SMRDIŠA

Ono što su Arnold Švarceneger, Silvester Stalone i Stiven Sigal bili za publiku osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, to je danas Dvejn Stena Džonson iliti jednostavnije Rok. Ultimativni akcioni heroj koji u sebi nosi Terminatora, Ramba, Rokija i sve ostale "tabadžije" u jednom. Na pragu šeste decenije, u karijeru dugu dve decenije i još koju godinu preko upisao je gotovo svaki važniji naslov akcionog žanra.

Već na prvim koracima u svetu glume sačekala ga je kultna rola Kralja škorpiona u filmskom serijalu "Mumija", a niz je nastavljen hitovima "Paklene ulice", "Herkul", "Čuvari plaže", "Džumandži", "Neboder"... Sve do njegovog poslednjeg izleta u svet strip junaka u blokbasteru "Crni Adam", za koji se, kako i sam priznaje u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran, pripremao čitavih 15 godina.

foto: NBC

Ipak, pre bogate filmske karijere i ostvarenja koja su širom sveta zaradila više od 13 biliona, ili 13 hiljada milijardi američkih dolara širom sveta, čuveni Rok već je imao status megazvezde zahvaljujući rvačkom stažu, tokom kog je i zaradio nadimak Stena. Dvejna trenutno gledamo na kanalu FOX u drugoj sezoni njegove biografske serije "Mladi Rok", utorkom od 22 časa. Želeći da na svaki način bude uključen u rad na seriji, učestvovao je i u odabiru glumaca koji tumače njegov lik u različitim periodima života.

Kako biste definisali seriju "Mladi Rok"?

- Urađena je kao sitkom, ali to je ozbiljna generacijska priča o meni, mom sazrevanju od klinca, preko tinejdžera, mladića zaljubljenog u fudbal i rvanje, pa sve do onoga što sam danas. To je priča o mojoj porodici i tome koliko je važno da imate oslonac na svakom koraku. Zaista sam ponosan na nju.

Da li je ona delom i priča o decenijama borbe koja vas još nije umorila?

- Borba me čini živim. Prošle godine sam napunio 50 godina i taj trenutak proslavio rolom Crnog Adama. Čini mi se da je to bio najveći izazov i da je došao s razlogom baš u vreme mog velikog jubileja. U poslu sam apsolutni profesionalac. Bilo je mnogo sumnji hoću li u fizičkom pogledu uspeti da nadmašim sebe i postanem veći čak i od Stene, budući da je trebalo mnogo dodatne mase da bi se ispunio kostim ovog antijunaka.

foto: NBC

Malo ljudi zna da je uloga Crnog Adama na vas čekala 15 godina?

- Toliko dugo je postojala kao ideja, i za mene je to bio jedan odvažan korak, jer sam zvanično sa njom prvi put zagazio u svet strip junaka. Upravo zbog toga sam i želeo da sve uradim kako treba.

Šta vam je bio najveći izazov da se od Stene transformišete u Crnog Adama?

- Da kad dostignem željenu fizičku formu, uspem i da je održim. Jer ovde nije reč o fotografiji, već o filmu, a film se snima mesecima. Nije dovoljno samo da postanem Crni Adam, već sam taj izgled, koji sam sticao mesecima uz brutalne treninge, morao i da održim barem godinu dana, koliko je trajalo snimanje filma. To me je u profesionalnom smislu dovelo na sasvim novi nivo razmišljanja, ali posle gotovo četiri decenije bavljenja sportom i treninzima još jednom uverilo u to da je sve moguće.

Paralelno s tim bioskopskim hitom snimali ste i prve dve sezone serije "Mladi Rok".

- Bio je to samo deo obaveza. Moj raspored je prilično spartanski. Ujutro od šest radim na seriji, ali uporedo traju i moje roditeljske obaveze. Sa suprugom odgajam naše dve ćerkice, što je posao podjednako izazovan glumačkom. Ono što mi trenutno nedostaje jeste malo sna, jer retko ležem pre ponoći. Međutim, od svih svojih uloga najviše volim onu koju imam kao otac. Veoma mi je važno da budem dobar roditelj i dobar uzor svojoj deci. Zato se trudim da uvek dam više od maksimuma. Deca su mi uvek na prvom mestu.

foto: NBC

Nije ni čudo što ste se kroz seriju prisetili i svojih roditelja?

- Serija je, pre svega, omaž mom ocu. To je moj način da mu zahvalim, ali donekle sr i iskupim za sve godine kada nisam imao dovoljno sluha i razumevanja za njegove dobronamerne savete, čiji je jedini cilj bio da mi olakšaju put ka mojim snovima. Nažalost, život nas uči da u najčešćem broju slučajeva moramo ići onom težom stazom kako bismo naučili sve lekcije koje su nam namenjene. Ne žalim zbog toga. Koliko god bila teška staza kojom sam prošao, ona je moja i ponosan sam na svaki korak.

Tako ste od kamena postali Stena?

- Roditeljima dugujem najveću zahvalnost za to. Tokom odrastanja nekako sam više bio oslonjen na majku. Nažalost, zadao sam joj mnogo muka kao dete. Zato osećam dužnost da joj se danas iskupim svime što radim, pa i ovom serijom. Želim da ceo svet zna koliko su moji roditelji imali važno mesto u mom odrastanju. Baš mi je zbog toga i važno da budem dobar roditelj svojoj deci. To je jedno od najodgovornijih zanimanja na svetu.

Vaša majka i dalje ima posebno mesto u vašem životu?

- Danas me samo ona zove nadimkom iz detinjstva i, što je najgore, zove me Djui pred drugim ljudima. Istinski mrzim taj nadimak i tokom većeg dela života bio mi je večna trauma. Prati me još od vremena kada sam bio beba. Čini mi se da je nastao kada sam se uneredio u pelene, a Djui je u žargonu sinonim za, recimo, Smrdišu. I sada zamislite moju majku kako me pred mojim devojkama, prijateljima, učiteljima zove Djui. (smeh)

foto: Profimedia

To je samo jedna od priča iz vašeg detinjstva koja je našla put do serije "Mladi Rok"?

- Često me pitaju kako sam birao detalje iz života koji će se naći u seriji. Istina je da sam sa scenaristima proveo sate u razgovoru i evociranju uspomena. Bilo je to poput džogiranja kroz moju prošlost.

Šta biste sada izdvojili kao najveći izazov u životu?

- Upravo "Mladog Roka" kao životno putovanje, jer je zahtevao da zastanem i suočim se sa svim svojim demonima. Bila je to jedna sveobuhvatna evaluacija ko sam bio još kao klinac kog su zvali Djui, onog momka koji će postati Rok i svega što sam prošao tokom svoje glumačke karijere. Nikada nije lako pogledati sebi u oči i reći - da sve ovo si ti. Smatram da je ova uloga i to moje životno putovanje sve do mog detinjstva došlo u pravom trenutku, kada je neophodno podvući crtu da bih mogao da krenem dalje.

Nikola Dražović

