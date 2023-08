HOLIVUDSKI ŠMEKER ZBOG SRPKINJE SANDRE POSTAO PRAVOSLAVAC: Otpisao majku i sestru, promenio život i zahteva da mu deca UČE SRPSKI

Ljubav holivudskog glumca Kristijana Bejla i lepe Srpkinje Sibi Blažić nalik je onima koje gledamo na filmskom platnu. Njihova priča je jedna od najpoznatijih iz Holivuda, a on je među našim najslavnijim zetovima. Zanimljivo je da je njega i njegovu dragu upoznala glumica Vinona Rajder.

Mnogi ne znaju da Kristijan Bejl svoj uspeh u Holivudu duguje zapravo svojoj supruzi Sibi Blažić, koja je bila uz njega u svim trenucima i pomogla mu da postane to što je danas. Ovaj poznati par prati svetska javnost, a nama je interesantan i zbog činjenice da je Sibi Blažić srpskog porekla. Zbog nje je holivudski glumac promenio odluku da se nikada neće ženiti.

foto: Profimedia

“U mojoj porodici svi su bili razvedeni, pa nisam imao baš zdrave ideje o braku. Onda sam upoznao Sibi i odjednom mi se to učinilo fantastičnom idejom", rekao je on, piše news.amomama.com.

Odluka da se venčaju bila je više nego dobar potez, njihov brak protiče bez ijednog skandala, što nije često na javnoj sceni. Idilu je u određenoj meri narušila priča da je Bejl navodno prekinuo kontakt sa majkom zbog Sibi jer ona, kao i glumčeva sestra nisu podržavali njegovu vezu sa poznatom brinetom.

foto: Profimedia

Ko je zapravo Sibi Blažič?

Ona je glumica, šminkerka, bivša manekenka i kaskaderka. Diplomirala je na Univerzitetu Južne Kalifornije. Devedesetih je radila kao asistentkinja Vinone Rajder. Njen muž rekao je jednom prilikom da je zadivljen njenim kaskaderskim veštinama. Najpoznatija je po filmovima "Ford v Ferrari," "The Dark Knight Rises" i "George of the Jungle."

Sibi je rođena 1970. u Čikagu. Njeni roditelji Slobodan Blažić i Nadežda Topalski su iz Beograda, a pre nego što su se preselili u SAD venčali su se na Vračaru, navodi news.amomama.com, koji piše da su se Bejl i njegova supruga upoznali devedesetih dok je ona radila kao asistentkinja Vinone Rajder.

foto: Matt Crossick / PA Images / Profimedia

Kristijan Bejl je nakon što je upoznao Sibi, čije je pravo ime Sandra Blažić, prihvatio pravoslavnu veru. Pre 18 godina dobili su ćerku Emelin, a 2019. i sina Džozefa. Glumcu je bilo važno da njihova deca znaju i srpski jezik.

- Moja supruga je neverovatno jaka žena. Snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to dosta zavisi od uloge za koju se spremam, ali mojoj Sibi se to sviđa. To možete da gledate na dva načina - s jedne strane neko bi rekao "jadna žena, sigurno joj nije lako da se nosi sa tim", a s druge strane možete da joj zavidite i kažete "kakva srećnica, u isto vreme može biti s toliko različitih muškaraca" - rekao je svojevremeno glumac.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

03:29 Tijana Dapčević nakon nastupa otrkila da bi želela da predstavlja Srbiju jer se oseća kao Srpkinja