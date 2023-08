OVE SRPKINJE JE ŽIVOT BAŠ MAZIO! Od svog braka dobile su BAŠ MNOGO: Sandri je muž prepisao sve, a ona ima titulu PRINCEZE!

Da je život nekome majka, a drugome maćeha dokazuju i priče Srpkinja koje su očigledno bile rođene pod srećnom zvezdom, jer dok dobar deo ljudi živi od plate do plate, one najverovatnije do kraja života neće morati da podignu ništa teže od kašike.

Ove lepotice su se baš, ali baš dobro udale, i danas žive okružene luksuzom i bogatstvom. Doduše, iako imaju i od price mleko, što se kaže, neke od njih bile su i te kako uspešne pre nego što su upoznale svoje moćne polovine, dok su druge razvile uspešne biznise nakon ulaska u brak, a mi vam otkrivamo ko su to Srpkinje koje su imale sreću da se u njih zaljube neki od najbogatijih ljudi današnjice.

Ivana Berendika

Nekadašnja manekenka i članica grupe Models u skladnom je braku sa jednim od osnivača Google - Tomasom Jermolukom sa kojim je dobila dvoje dece. Spada u najbogatije žene sa ovog podneblja, a danas živi na relaciji Njujork-Majami. Tomas i Ivana venčali su se na Bahamima, i to u hotelu u kom se udala i Sindi Kraford.

Ivana i Tomas su inače često bili predmet čaršijskih priča zbog velike razlike u godinama, a ona je svojevremeno pričala o tome kako joj prija što uz sebe ima moćnog muškarca.

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima. Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala 25 i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim - rekla je Ivana svojevremeno.

Inače, ona se godinama unazad se bavi dizajniranjem nakita, a njene modele nosile su od Megan Markl, Prijanke Čopre, Rijane, preko Kardi Bi, Kajli Džener, Niki Minaž, pa sve do Ališe Kiz, Mirande Ker, Lupite Njongo i mnogih drugih...

Ivana Božilović

Rođena Beograđanka se kao mala sa roditeljima preselila u Čikago gde je i odrasla. Bavila se glumom i modelingom, a imala je sreće da se uda za Endrua Fajerstona, praunuka osnivača istoimene kompanije za proizvodnju guma.

Bogati par je 2009. godine dobio sina Adama Bruksa, a dve godine kasnije i ćerku Anju Jasmin. Endru je vlasnik restorana u San Dijegu i generalni menadžer porodične vinarije. O njihovom zajedničkom životu ne zna se mnogo.

- Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili šta, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe- napisao je svojevremeno Endru.

Anika Božić Al Saraj

Ona je uspešna manekenka koja se pre sedam godina udala za arapskog princa i milionera Jusufa Al Saraja, poreklom iz Palestine. Sa njim ima sina, a na društvenim mrežama često pokazuje da vodi luksuzan život.

Zbog bogatstva koje poseduje, Jusufa nazivaju "arapskim princem", zbog čega je automatski i Anika dobila titulu "princeze". Anika je rođena u Sremskoj Mitrovici, a odrasla je u Beogradu i potiče iz dobrostojeće porodice stomatologa. Par živi na relaciji Kairo - Pariz.

Nataša Stanković

Rođena je 4. marta 1992. godine u Požarevcu. Godinu ipo dana je starija od svog verenika, igrača kriketa Hardika Pandaje. Godine 2012. preselila se u Indiju kako bi ispunila svoj san.

Počela je da radi kao model za razne poznate brendove, zbog čega je stekla veliku popularnost u Indiji. Debitovala je u bolivudskom filmu "Satyagraha" 2013. godine.

Njen verenik Hardik Pandja, sa kojim je 30. jula prošle godine dobila sina, jedan je od najplaćenijih kriket igrača u Indiji. Njegova trenutna vrednost procenjuje se na 1,5 miliona dolara. Fanovi su ludi za njim, kao i za kriketom - mahom zbog njega.

Ivana Sert

Zanosna Srpkinja Ivana Sert glavna je zvezda u Turskoj, a inače je ranije bila učesnica na izboru za Miss Jugoslavije i bivša Miss Beograda. Ivana se u Turskoj dugi niz godina bavila modelingom, ali je imala "izlete" i u glumačke vode.

Bila je i učesnica modnog žirija u televizijskim emisijama poput "Modne policije" u kojoj učestvuje Hajdi Klum, a i dalje se aktivno bavi i modnim dizajnom. Na sve to, 2012. godine napisala je knjigu "Bizimlesin" sa savetima o modi i lepoti. Međutim to nije sve. Lepa Srpkinja bila je deo i čuvene serije "Seks i grad" i to zahvaljujući svojim kreacijama.

Udata je za Mehmeta Serta koji se bavi izgradnjom nekretnina. Zanimljivo i da je u početku pokušavala da ga nabaci drugaricama, ali ju je ipak osvojio. Dve godine kasnije desilo se njihovo venčanje, a brzo su postali jedan od najpraćenijih parova visokog društva u Turskoj.

Jelena Bin Drai

Jelena Bin Drai danas živi život o kakvom mnogi maštaju. U srećnom je braku, uspešna je u svom poslu, ostvarena je kao majka. Svoju popularnost je stekla 1998. kad je proglašena za Mis Jugoslavije, Mis fotogeničnosti i Mis interneta. Uspela je da osvoji čak tri titule od mogućih pet, na jednom izboru lepote.

Ubrzo su joj se počela otvarati mnoga vrata, te je dobijala mnogobrojne angažmane. Zbog posla, jedno vreme živela je u Italiji, nakon čega se preselila u Dubaji.U Dubaiju njen život počinje da se menja, te da dobija bajkovite obrise.Tamo je srela i upoznala svog supruga, šeika Saida Bin Draija.

U tom trenutku Jelena je bila proglašena najlepšom misicom, ali uprkos toj činjenici, šeik nije obraćao pažnju na nju. Na prvu loptu, nije mu se svidela.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

Ona je otkrila da Said i njegova porodica nisu konzervativnih shvatanja, te da su je odmah prihvatili bez ikakvih predrasuda. Verska razlika takođe nije predstavljala nikakav problem za njega i njegovu porodicu.

Kruna njihove velike ljubavi jesu njihova deca. Par ima ćerku Asiju i sinove Hilala, Hamdana i Rašida.

Jelena ima sve ono što bi skoro svaka žena poželela, ali ona nije neko ko živi na račun svog supruga, već ima i brojne poslovne uspehe.

- Uvek sam bila radoholičarka i opcija da budem samo domaćica u mojoj glavi nikad nije postojala. Često radim iza ponoći. Više se niko ne čudi kad u dva ujutro dobije mejl od mene - objasnila je.

Sandra Meljničenko

Sandra je definitivno jedna od najbogatijih Srpkinja na ovoj listi. Lepa manekenka takođe je, kao i Berendika, bila članica grupe Models. U vreme kada je upoznala jednog od najbogatijih Rusa bila je aktivna manekenka, a njegov novac nije je zanimao.

Da su emocije između njih jake svedoči i to što su u skladnom braku gotovo dve decenije, a Andrej joj je za njegov 50. rođendan, kao poklon prepisao celokupno bogatstvo čime je Sandra tako postala "kraljica nafte".

Ipak, ne smemo zanemariti i činjenicu da se Sandra bavi i dobrotvornim radom, te da nikada nisu bili sebični kad je novac u pitanju.

Milica Polskaja

Milica Polskaja jedna je od najpopularnijih influenserki na ovim prostorima, ponajviše zbog životne priče koja pokazuje da su neki ljudi zaista rođeni pod srećnom zvezdom.

Naime, iako je studirala prava na državnom fakultetu, bila je rešena da uspe i sama zaradi novac za sebe. Odlazi u Dubai, gde joj jedna susret menja život iz korena.

Tamo je prvo radila kao manekenka, a onda i kao menadžer u Kavali klubu, što se ispostavilo kao životna prekretnica. Milica je tu upoznala budućeg supruga Kazahstanca koji je bio očaran njom.

Prvi sastanak je izgledao veoma zanimljivo, jer Milica nije znala ruski, a njen sadanjši suprug nije govorio engleski.

- Na prvi sastanak on je došao sa velikim buketom ružem i bombonjerom u obliku srca. Ja nisam znala ruski, on nije znao engleski, mi smo se sporazumevali rukama i nogama, i četiri sata je sve to trajalo. Poljubili smo se na trećem sastanku - kaže Milica i ističe kako joj je rekao da ju je njemu poslao sam Bog. On je rekao da ga ju je sam Bog poslao njemu.

Iako se u medijima dugo spekulisalo da joj je partner milijarder, Nišlijka tvrdi suprotno.

- U tome nema istine da je milijarder. Biznismen je, ima svoju fabriku i to je sve što želim o tome da kažem - izričita je Milica.

Uživa u skladnom braku u kojem je dobila i četvoro dece - Filipa, Gošu, Lava i Sofiju. A nekadašnja misica ističe da je majčinstvo umnogome promenilo.

Marijana Mateus

Modna dizajnerka Marijana Mateus jedna je od najmoćnijih Srpkinja. U isti mah, pažnju javnosti veoma je često privlačila ljubavnim životom. Iza sebe ima dva braka sa imućnim muškarcima, biznismenom Miodragom Kostićem Koletom i nekadašnjim fudbalerom Lotarom Mateusom.

Interesantno da se za Kostića udala kada je imala samo 19 godina i rodila mu je troje dece, ćerke Dajanu i Anđelu i sina Aleksandra.

U braku su bili od 1990. do 1999. godine, a u svojoj knjizi Marijana je otkrila i to da je Miodrag bio veren sa drugom devojkom kada su se njih dvoje upoznali.

- Nikada nisam ciljala na muškarce koji su bili zauzeti. To sa Miodragom bila je slučajnost, a ja sam bila zaneta mladalačkim emocijama. Budući da je bio stariji od mene, pokušala sam da uteknem iz te priče. Ali on je čovek koji zna da vas zavede ne na prvu, već na drugu loptu. Uspeo je da me osvoji. Zaljubila sam se u njega. Znala sam da je zauzet, ali nisam odolela njegovom šarmantnom udvaranju - napisala je ona u svojoj autobiografiji.

Posle toga odmah je poželela da vidi na čemu je.

- Rizikovala sam da patim, čupam kosu i budem sama, ali u tom trenutku sam po svaku cenu želela da saznam da li sam ja ta ili nisam. Jedne večeri otišao je od mene, navodno, da završi neki posao. Znala sam da ide da se vidi sa svojom tadašnjom verenicom. Pratila sam ga i zatekla ispred kafića kako naslonjen na motor razgovara sa njom. Prišla sam im. Miodrag se šokirao, a devojka je bila zbunjena. Obratila sam mu se: ‘E, pa lepo što smo svi na okupu, da vidimo ko je ovde višak’. Imala sam samo 17 godina. Već sledećeg dana bila sam njegova devojka, a moj suprug bi drugima, kada bi želeo suštinski da me predstavi, ispričao ovu priču - dodala je ona.

Marijana nakon razvoda nije nikad govorila razlozima kraja, a u centar pažnje dospela je ponovo zbog ljubavi sa tadašnjim trenerom FK "Partizan" Lotarom Mateusom. Za njega se udala 2003. godine, a razveli su se posle šest godina braka.

Svako je krenuo svojim putem, a zanimljivo je da je Marijana zadržala Lotarovo prezime.

