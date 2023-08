"DA NISAM POSTALA GLUMICA, SIGURNO BIH OVO RADILA": Dženifer Aniston otkrila čime bi se BAVILA da nije ušla u svet glume (FOTO)

Dženifer Aniston (54) dosad je glumila u gomili hilmova i serija, a najpoznatija je po ulozi Rejčel Grin u seriji 'Prijatelji'. Nedavno je u intervjuu za Wall Street Journal govorila kojim bi se poslom bavila da nije postala glumica. Voli dizajnirati interijere pa misli kako bi u tome ostvarila uspešnu karijeru da nije postala glumica.

'Uređenje interijera. Volim spajati domove i stvarati prostore. Čim uđem u kuću, vidim šta joj treba. To je zabavan proces, a neki ljudi ga se boje. Može prekinuti odnose. No ja napredujem tokom tog procesa', rekla je. Od 2015. do 2017. je bila u braku s kolegom Džastinom Teruksom (52) i tada je shvatila kako joj 'leži' uređenje interijera. Ipak, ona i bivši suprug često su se svađali oko uređenja jer nisu imali istu viziju kako bi njihov dom trebao izgledati. Dom u Bel Eru delila je s Džastinom, a kad su se razveli, zatražila je pomoć dizajnera interijera i eksterijera.

Podsećamo, Dženifer je od 2000. do 2005. bila u braku s Bredom Pitom (59), koji se na setu filma 'Gospodin i gospođa Smit' zaljubio u Anđelinu Džoli (48) i ostavio Dženifer zbog nje. Nakon njega udala se 2015. za Džastina Teruksa. Dženifer je otkrila da je u detinjstvu gledala brak svojih roditelja i da je to jako uticalo na to kako se ona ponašala u vezama kad je odrasla.

'Uvek mi je bilo teško u vezama jer sam stvarno bila nekako sama. Ne znam. Kad bih posmatrala svoje roditelje u braku, nisam pomišljala da je to nešto što jedva čekam i sama imati. Nije mi se sviđala ideja da žrtvuješ ono što jesi ili ono što želiš zbog nekog drugog. Nije me tome imao ko naučiti. Tako da je bilo lakše biti solo. Nisam imala neki pravi 'trening' u tom davanju i primanju', dodala je.

Aniston je prošle godine za "Allure" otkrila da je godinama htela da ima decu i pokušavala je ostati trudna, ali i kako su joj pritisak stvarala konstantna nagađanja o njenoj trudnoći.

'Pokušala sam sve, od potpomognute oplodnje do pijenja nekakvih kineskih čajeva. Bio je to težak put. Dala bih sve da mi je neko rekao: 'Zamrzni jajašca. Učini sebi uslugu.' Nikad ne mislite o tome na vreme. Evo me danas. Ta prilika je prošla', zaključila je.

(Kurir.rs/Story.hr)

