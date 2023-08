DOK JE DŽENIFER SPASAVALA BRAK, LJUBAVNICA NJENOG MUŽA JE ZATRUDNELA: Lažna svetica dobila sve što glumica nikad nije mogla da ima

Mnogim ženama jedan od najvećih snova je da postanu majke. Nažalost, ove "karte" nisu dodeljene svakoj, a taj problem ne zaobilazi ni slavne dame.

Jedna od onih koja je o tome javno govorila je i slavna glumica Dženifer Aniston koju su godinama pratile priče najpre da ne želi decu, a potom i da ne može da ih ima, zbog čega su se mogli pročitati i užasni komentari da ju je "zato Bred i ostavio".

Aniston se prošle godine za Allure otvorila na ovu temu.

- Nekada sam sve glasine shvatala veoma lični, pa i one u trudnoći, ali i sve te pretpostavke tipa: "Oh, izabrala je karijeru umesto dece". Ali, oni nemaju pojma šta se sa mnom lično dešava, ili medicinski, zašto ne mogu... mogu li uopšte da imam decu? Oni ništa ne znaju, i sve je to bilo zaista bolno, štetno i jednostavno bezobrazno - rekla je glumica.

- Pokušavala sam da zatrudnim. Bio je to izazovan put za mene, put stvaranja bebe - rekla je Aniston.

- Sve godine i godine i godine nagađanja... Bilo je zaista teško. Prolazila sam kroz vantelesnu oplodnju, pila kineske čajeve, ma sve što postoji - ispričala je Aniston prošle godine i priznala da žali što nije ranije zamrzla jajne ćelije i započela proces veštačke oplodnje.

Nije pomoglo ni to što se u vreme kada se najviše borila za potomstvo saznalo za Bredovu aferu sa Anđelinom.

Podsetimo, do raspada braka Aniston i Pita došlo je 2004. kada je ona završila sa snimanjem serije "Prijatelji" i jasno stavila svom suprugu do znanja da želi da zasnuje porodicu. No, umesto da se raduje majčinstvu, glumici se brak praktično raspao pred očima.

Bred, koji je tada snimao film "Gospodin i Gospođa Smit", zaljubio se na setu u Anđelinu, što su kasnije oboje priznali, a ni godinu dana kasnije glumac je obelodanio svetu da se rastaje od Aniston.

Glumicu koja je sve vreme radila na njihovom braku i ujedno se teško nosila sa činjenicom da nikako ne može da zatrudni, vest da od ovog odnosa nema ništa dočekala je nespremnu, a poslednji tračak nade da se išta može spasti otišao je sa intervjuom koji je tek sad ugledao svetlo dana, a u kojem joj je novinar preneo, kako se kasnije ispostavilo, lažnu vest, da je Anđelina trudna.

Razvod jeste bio finaliziran, i to samo dva meseca pre toga, ali znate kako kažu - nada poslednja umire. U trenutku kada je čula vest, Aniston se skamenila, a novinar je otkrio da je "glumica izgledala kao da joj je neko pucao direktno u srce".

- Briznula je u plač i plakala u tišini nekoliko minua, ne mogaviši da zaustavi suze pre nego što je klimnula glavom, previše povređena da bi išta odgovorila - rekao je.

Po pitanju toga je li poverovala u trač da su Bred i Endži sve vreme imali vanbračnu aferu, Dženifer je rekla da je svesno odlučila da veruje svom suprugu, ali je dodala:

- U ovom trenutku ne bi me ništa iznenadilo, ali radije bih mu verovala.

Kako su tada govorili zajednički prijatelji, Bred je želeo da otkrije šta želi od života kao samac, a Dženifer je uverio da se "ne radi o drugoj ženi". Međutim, njeno je poverenje bilo poljuljano kad su isplivale fotografije Breda kako se poput brižnog oca igra na plaži s Anđelininim sinom Medoksom u Africi krajem aprila te kobne 2005.

- Bila bih robot kada bih rekla da nije bilo trenutaka kada sam osećala bes, povređenost i sramotu. Ne znam šta se desilo. Ima mnogo toga što ne razumem, mnogo toga što neznam i nikada neću zaista saznati. Moram da mislim da sam iz nekog razloga to prizvala u svoj život. Moram tako da razmišljam jer je inače sve to neverovatno okrutno - rekla je Aniston.

Razumljivo je zašto je sve ovo teško palo Dženifer koja je sanjala o porodici i deci sa čovekom svog života, dok druga žena ima ono o čemu je maštala. Bred je kasnije sa Anđelinom Džoli koju su kasnije zvali "lažna svetica" (jasno zbog čega) dobio troje biološke dece, i to u vreme dok je Dženifer još uvek patila zbog kraha ljubavi.

Dženifer dobija cveće za Dan majki

Kako su joj deca osetljiva tema, zadivljujuće je da u celoj toj priči nije bila sama, te da joj se najpre našao kolega sa kojim je radila nebrojeno puta.

Aniston je sada otkrila da od "jednog dragog, važnog muškarca u svom životu dobija buket cveća za svaki Dan majki", koji se na svetskom nivou obeležava druge nedelje u mesecu maju.

U pitanju je glumac Adam Sandler, sa kojim je Dženifer igrala u više hit komedija. Sandler i njegova supruga Džeki svake godine Dženifer pošalju cveće na ovaj praznik, kako bi je podsetili na hrabru borbu koju je vodila, i pružili joj podršku i toplinu na dan koji je mnogim ženama koje nisu majke težak.

A kada je reč o potomstvu, Dženifer je konačno pronašla mir sa samom sobom.

- Ne moramo da budemo udate ili majke da bismo bile poptune. Mi sami možemo da odredimo kako izgleda naše 'srećna do kraja života - zaključila je lepa glumica i time jednom za svagda stavila tačku na određene teme.

(Kurir.rs/Wanted)

