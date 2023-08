STRAŠNO SU JE VREĐALI SAMO ZATO ŠTO NIJE RODILA DETE: Slavna glumica je sad konačno progovorila o svojoj MUČNOJ borbi za potomstvo

Dženifer Aniston pričala je ranijih godina o svojoj izgubljenoj borbi za potomstvo, a sada je i otkrila ko joj na Dan majki šalje cveće.

Glumica Dženifer Aniston (54) tek prošle godine je progovorila o borbi za potomstvo, veštačkoj oplodnji i osećanjima nakon shvatanja da ipak neće postati majka.

foto: Profimedia

Omiljena glumica iz serije "Prijatelji" otvorila je dušu i priznala da žali što nije ranije zamrzla jajne ćelije i započela proces veštačke oplodnje. Dženifer Aniston priznala je i da je najpre bila okrenuta zvaničnoj medicini, ali da je koristila i diskutabilne metode kao što su "neki kineski čajevi". Ništa od toga nije urodilo plodom, a tabloidi su bili nemilosrdni ne samo prema njenom ljubavnom životu, već su je i optuživali da "nije" želela da ima decu.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Dženifer Aniston sada je otkrila da od jednog dragog, važnog muškarca u svom životu dobija buket cveća za svaki Dan majki, koji se na svetskom nivou obeležava druge nedelje u mesecu maju.

U pitanju je glumac Adam Sandler, sa kojim je Dženifer igrala u više hit komedija. Sandler i njegova supruga Džeki svake godine Dženifer pošalju cveće na ovaj praznik, kako bi je podsetili na hrabru borbu koju je vodila, i pružili joj podršku i toplinu na dan koji je mnogim ženama koje nisu majke težak.

foto: REUTERS

"Želela sam da budem majka, ali je to bio put prepun izazova. Godinama sam išla na veštačku oplodnju, pila neke kineske čajeve, pokušala sam sve. Bila sam očajna. A mediji su pisali kako me muževi ostavljaju jer 'neću' da im rodim dete. Volela bih da mi je neko ranije rekao - zamrzni jajne ćelije, učini sebi uslugu. Ali danas znam da je brod otplovio", rekla je ona prošle godine za časopis "Allure". Pročitajte i kako je Dženifer Aniston upropastila svoje telo.

foto: Printscreen/Youtube

"O meni se pisalo da mi je važna samo karijera, ne daj Bože da je žena uspešna a nema decu. I onda kako me je muž ostavio jer sam odbila da mu rodim dete. Prolazila sam kroz grozne stvari, ali su me one učinile ovakvom kakva sam danas. Dugi niz godina, krila sam svoju priču o veštačkoj oplodnji. U današnje vreme, imamo tako malo prilike da nešto zadržimo za sebe, svet kreira narative koji nisu tačni. Više me nije je*eno briga. Reći ću istinu. Više nemam šta da sakrijem", rekla je Dženifer Aniston.

(Kurir.rs/Najžena)

