HAOS U ŽIVOTU BRITNI SPIRS NE PRESTAJE! Bivši muž sarađivao sa njenim ocem koji je godinama KONTROLISAO: Radili joj iza leđa!

Nekadašnja pop senzacija Britni Spirs definitivno nema sreće u ljubavi jer je nedavno potvrdila da se razišla i sa trećim suprugom, Semom Asgarijem.

Njih dvoje su se zabavljali punih pet godina, a na „ludi kamen“ su stali u junu prošle godine. I iako je delovalo kao da će ovog puta Spirsova pronaći sreću, Asgari je zatražio razvod. U jeku te priče isplivali us i novi detalji – da je Sem, navodno, sarađivao sa Britninom ocem, pod čijom kontrolom je bila duže od decenije.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sem je ranije ovog meseca podneo zahtev za razvod od Britni nakon samo 13 meseci braka, međutim izvor blizak pop zvezdi sada tvrdi da je počela ozbiljno da sumnja u vezu mnogo pre nego što su se zvanično rastali.

Prema izvoru, Britni je postala sumnjičava da je glumac s kojim je počela da se zabavlja pet godina pre nego što je okončano očevo dugotrajno starateljstvo nad njom – radio s Džejmijem i odavao mu informacije o detaljima iz njenog života.

- Britni ima razloga da veruje da je Sem tajno radio s njenim ocem Džejmijem od prvih dana njihove veze - rekao je izvor za Dejli Mejl.

- Sem je Džejmiju pružao informacije koje bi pomogle da ostane zaključana i pod starateljstvom. Zauzvrat, Sem je dobio pristup njoj i njenom novcu. Britni se sada oseća kao da je Sem sve vreme varao - dodao je.

Manje od dva meseca nakon što su se Sem i Britni upoznali na snimanju videa za pesmu „Slumber Party“ vezu su ozvaničili na društvenim mrežama. U to vreme, Britninim životom je upravljao njen otac, koji je imao potpunu kontrolu nad njenim finansijama, karijerom i svakodnevnim aktivnostima.

foto: Instagram/britneyspears

Iako je krug pop zvezde bio ograničen na njene plesače i druge koji su bili uključeni u njenu karijeru, Sem je dobrodošao u porodicu Spirs, a pridružio im se na odmorima i porodičnim izletima. U godinama otkako je upoznao Britni, njegova glumačka karijera je procvetala, a pre nego što je njihova romansa izašla u javnost, imao je samo jednu ulogu – u spotu grupe „Fifth Harmony“. Međutim, od tada je snimio desetak filmova i TV emisija, te mu se romansa sa američkom miljenicom itetkako isplatila.

Ne treba da čudi Britnina nemogućnost da proceni ko joj želi dobro, a ko ne. Postala je deo čuvenog „Miki Maus kluba“ sa samo četiri godine, a otprilike deceniju kasnije započela je solo karijeru. Spirsova se brzo lansirala u sam vrh muzičkih top lista i postala jedno od najpoznatijih imena u muzičkoj industriji. Njeno ime postalo je brend – američki produkt koji se pokazao isplativim širom sveta. I sve to bi bilo pozitivno za nju, da je imao ko da da brine o njenom mentalnom zdravlju dok je nizala uspehe.

Tako nešto se nije desilo, a povrh svega je „zaratila“ sa majkom, sestrom, a kada je izgubila svu kontrolu nad sobom, pala je pod kontrolu oca Džejmija koji je duže od decenije upravljao njenim finansijama, ali i svim većim životnim odlukama.

Tek pre oko dve godine njeni fanovi su primeitlili da nešto ne štima i da bi Britni trebalo da ima kontrolu nad svojim životom. Milioni ljudi pokrenuli su akciju „Free Britney“, a podršku su joj uputile i mnoge koleginice, među kojima su bile Madona i Majli Sajrus.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Džejmi je naišao na optužbe da krši ćerkina ljudska prava, kao i da ju je neosnovano predstavio psihički obolelom. On je te tvrdnje odbacio, ali tada nije želeo mnogo da komentariše samu kampanju. U avgustu 2021. godine, nakog dugog suđenja, Britni Spirs je končano postala slobodna žena.

- Neće se svi složiti sa mnom. Bilo je to užasno teško vreme, ali ja svoju ćerku volim svim srcem i dušom. Pitam se gde bi danas moja ćerka bila da nisam tako postupio. Mislite li da bi ona bila živa bez nadzora? Ja znam da ne bi - rekao je Džejmi u intervjuu za The Mail on Sunday.

Dodao je i kako je sve to bilo važno za zaštitu njegovih unuka, a potom se osvrnuo i na njene pomalo bizarne objave na društvenim mrežama, u kojima se vrti u krug i igra ispred kamere.

- Ne želim da je gurnem niz rupu ispred koje se trenutno nalazi - komentarisao je Džejmi.

Nedugo nakon dobijanja slobode od oca Spirsova je objavila da će se udati za Sema, iako su je mnogi upozoravali da Asgari samo želi da je iskoristi kako bi stekao popularnost. Nakon vesti da se razvodi, Britni je nastavila da objavljuje čudan sadržaj na društvenim mrežama, a na jednom od poslednjih pokazala je kako se do kasno u noć zabavlja sa grupom muškaraca, pokušavajući na taj način svima da stavi do znanja kako ne pati zbog rastanka.

(Kurir.rs/Nova.rs)

