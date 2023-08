"JOŠ JEDAN MOŽDA NEĆE PREŽIVETI" Porodica Britni Spirs OČAJNA zbog pevačicinog stanja posle razvoda, jedne stvari se NAJVIŠE PLAŠE

Članovi porodice posrnule pop pevačice Britni Spirs strahuju da je na putu prema novom psihičkom slomu, te da neće preživeti još jedan, i to nakon što je objavljeno da se razvodi od supruga Sema Asgarija, s kojim je bila u braku 14 meseci.

Prema pisanju stranih medija 39-godišnji Sem je taj koji je podneo zahtev za razvod od 41-godišnje Britni, na šta se odlučio zbog njene navode prevare i žestoke svađe koju su imali.

Sada je pak otkriveno da uprkos tome što je pevačica odlučila da prekine veze sa svojom porodicom, nakon što je u novembru 2021. oslobođena njihovog 13-godišnjeg nadzora, oni očajnički žele da se pomire s njom jer se boje za njeno psihičko stanje.

Britni je proživela nekoliko psihičkih slomova, i to 2007. i 2008. godine, nakon što se rastala od tadašnjeg supruga Kevina Federlajna. Njeni obožavatelji još dobro pamte trenutak kada je obrijala glavu i kišobranom napala fotografe, a njena porodica strahuje da bi tako nešto sada moglo da se ponovi.

"Britnina porodica jako je zabrinuta za nju. Boje se da je na putu prema novom slomu i da možda neće preživeti još jedan", izjavio je njima blizak izvor za časopis New.

Dodao je i da je nakon što se Britni posvađala sa svojom sestrom, Džejmi Lin Spirs, i prekinula veze s mamom Lin i tatom Džejmijem, Sem postao jedini muškarac kog bi slušala", ali da nije pozitivno uticao na nju.

Ovo dolazi nakon što je Page Six objavio vest da se Britni oseća iznevereno jer se Sem nije pobrinuo za nju na način na koji je njoj to bilo potrebno. Navodno mu je ona sve plaćala, a on nije bio preterano prisutan u njenom životu.

"Morate samo da se zapitate gde je bio dok je Britni snimala sve svoje Instagram videe? Samo bi nestao mesecima, rekao da ide na snimanje, a ona bi ostala sama. Bilo je trenutaka kada bi jednostavno ustao i otišao", ispričao je anonimni izvor za Page Six.

Sem je podneo zahtev za razvod od Britni prošle nedelje, nekoliko sati nakon što su se pojavile prve glasine o kraju braka. Razlog je navodna Britnina prevara, nakon koje je usledila i žestoka svađa para. Ona je snimljena kako se vozi blizu njihove kuće u Los Anđelesu bez venčanog prstena, a Semove fotografije na njegovom profilu na Instagramu pokazuju da je i on odbacio svoj, a priča o njihovom razvodu postaje sve ružnija.

