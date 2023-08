OTKRIVENO S KIM JE BRITNI SPIRS VARALA MUŽA: Ima bogatu KRIMINALNU PROŠLOST i iz njenog je bliskog okruženja! ŠOK DETALJI

Saga zvana Britni Spirs i Sem Asgari postaje sve zanimljivija! Pop pevačica razvodi se od svog supruga zbog navodne afere s članom svog osoblja, koji navodno ima kriminalnu prošlost, ekskluzivno saznaje Page Six.

Dok je proces razvoda još u toku, Spirs vreme provodi s muškarcem koji se navodno zove Pol Ričard Soliz, 37-godišnjakom koji već gotovo godinu dana radi za 41-godišnju pevačicu. Njegovi zadaci su čišćenje toaleta, brisanje podova i skupljanje smeća.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Izvor blizak pevačici tvrdi da su se ona i bivši zaposleni jako zbližili, te dodaje: "Zabrinut sam." Razlog brige je taj što je muškarac zaposlen bez provere njegove prošlosti, a ona je poprilično... kriminalna.

Soliz je, kako prenosi Page Six, više puta optužen za razne prekršaje, pa čak i za krivično delo. Tako je u aprilu 2014. bio osuđen po jednoj tački za remećenje javnog reda i mira, imao je i krivičnu prijavu za ugrožavanje deteta koja je, stoji u sudskim spisima, odbijena zbog nagodbe. To i dalje nije sve. Za vožnju bez dozvole osuđen je 2016, dok je posebna optužba za vožnju s oduzetom vozačkom dozvolom odbačena zbog pregovora o priznanju krivice, piše Page Six.

foto: Papgalore / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poslednji sukob sa zakonom imao je prošle godine, kada je već radio za slavnu pevačicu. U decembru 2022. osuđen je za krivično delo posedovanja vatrenog oružja.

Iako je Soliz na kraju otpušten, izvori otkrivaju da pop princeza i dalje provodi vreme s bivšim zatvorenikom i ne trudi se ni da sakrije njihovo prijateljstvo.

Otkako je prošle nedelje odjeknula vest o njenom razvodu od 29-godišnjeg Asgarija, pevačica je u više navrata viđena s misterioznim muškarcem u javnosti. Još uvek nije potvrđeno da li je dotični muškarac zaista Soliz.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, strani mediji ranije su pisali da je Britni navodno varala Asgarija tokom njihovog jednogodišnjeg braka, ali te tvrdnje i dalje nisu potvrđene. Izvori su za Page Six izjavili da se pevačica izolovala od prijatelja i porodice tokom ovog teškog životnog perioda jer oseća "veliku bol", pa nagađaju da možda sada traži društvo i podršku u Solizu.

Britni se ovih dana navodno poverava samo svojim advokatima, menadžeru i, povremeno, starijem bratu Brajanu Spirsu, koji često boravi kod nje i pomaže joj zajedno s terapeutom.

foto: Instagram/britneyspears

Page Six piše da je pevačica poznata već po tome da dopušta sumnjivim likovima da se infiltriraju u njen bliski krug ljudi tokom osetljivih životnih perioda. Nakon što se 2006. rastala od Kevina Federlajna, s kojim ima dvojicu sinova, Sem Lufti - muškarac koji je tvrdio da je njen bivši menadžer, postao je ključna figura u njenom životu. Godine 2008. sudija je odobrio zabranu prilaska za Luftija zbog tvrdnji da je pop pevačicu navodno drogirao i verbalno zlostavljao. Zabrana prilaska mu je 2019. produžena za još pet godina jer je Britnina porodica tvrdila da im je bivši menadžer slao uznemirujuće i preteće poruke, te ih omalovažavao na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ Page Six)

