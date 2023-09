KRIVIO SEBE ZA SMRT SINA I PRINCEZE DAJANE! Bivši radnik otkrio detalje o bogatašu: On je do poslednjeg daha tugovao zbog ovog

U posebnoj kolumni poznati novinar Endru Nil prisetio se svog bivšeg poslodavca Mohameda al Fajeda, koji je preminuo 30. avgusta.

Svake godine od 1997. godine, u danima pre i posle godišnjice smrti princeze Dajane, britanski i drugi mediji bave se njenim preranim i tragičnim odlaskom. I iako se čini da posle 25 godina nema šta novo da se kaže, neka nova priča, iz nekog novog ugla, ipak se pojavljuje oko tog poslednjeg dana avgusta.

Bogati biznismen Mohamed al Fajed, otac Dodija al Fajeda, čoveka sa kojim je princeza Dajana bila u vezi poslednjih meseci života i koji je poginuo u istoj nesreći, često je 31. avgust obeležavao nekim novim tvrdnjama i teorijama zavere.

Ove godine, dan uoči godišnjice, u svom londonskom domu, u 94. godini, preminuo je Al Fajed, čovek koji je do poslednjeg trenutka tugovao za sinom.

Javnost je za to saznala 1. septembra. Dejli mejl je sada objavio specijalnu kolumnu jednog od najpoznatijih novinara na Ostrvu, Endrua Nila, bivšeg glavnog urednika The Sundai Timesa, šefa Bi-Bi-Sija i GB Nevsa, sada urednika političkog magazina Channel 4, „Šou Endru Nila“. Nil je bio i saradnik, savetnik Mohameda al Fajeda, a u vreme kada mu je sin ubijen u Parizu, prijatelj.

Prvo se kao urednik Sandej tajmsa sukobio sa Al Fajedom, koji je bio ljut zbog teksta o Harodsu, luksuznoj robnoj kući koju je imao do 2010. godine. Zapretio je da će povući sve oglase iz novina koje su tada bile u vlasništvu Ruperta Mardoka.

Bilo je oko tri miliona britanskih funti iz oglasa, a Mardok je na kraju stao na stranu svog zaposlenog. Godinama kasnije, Al Fajed je zatražio sastanak sa Nilom kao medijskim stručnjakom. On je, kako je napisao u komentaru, u to vreme napustio The Sundai Times i bavio se raznim poslovima. - Imao je cilj da postane medijski mogul, to je bio deo njegove dugogodišnje borbe sa britanskim establišmentom.

Bio mu je potreban moj savet i nisam video ništa loše u odlasku na sastanak u Pariz - piše Nil.

Detaljno je opisao kako je bio smešten u pariskom Ricu (u vlasništvu Al Fajeda), kako ga je Al Fajed primio u svoj pariski dom, kako je odveden da vidi vilu Vindzor u blizini Bulonjske šume. Al Fajedova porodica i dalje iznajmljuje velelepnu zgradu u vlasništvu grada Parica, gde su nekada živeli princ Edvard i Volis Simpson. Nil je prihvatio posao konsultanta i dobio je veliku novu kancelariju u zgradi preko puta Harodsa.

- Kancelarija je bila puna igračaka za odrasle dečake, modela Formule 1 i privatnih aviona.

Nije bilo ni fascikli, ni papira.

„Nema znakova da je iko ikada radio ovde“, napisao je Nil, prisećajući se kako je rekao Mohamedu da ne može da preuzme kancelariju svog sina.

- Ne brini - odgovorio je Al Fajed

- On to nikada ne koristi. Nepotrebno zauzima prostor kada je u pitanju posao. Nil piše da Mohamed Al Fajed nije bio nežan kada je govorio o svom sinu. On se požalio da Dodi provodi previše vremena u Los Anđelesu, uživajući u ogromnoj mesečnoj pomoći "koju nikada nije zaradio".

- Ljubav koju je pokazivao prema sinu posle njegove smrti, posle gubitka koji mu je doneo nepodnošljiv, trajni bol, nije se baš videla dok je Dodi bio živ – kaže Nil, koji je priznao da nije dobro poznavao sina Al Fajeda, ali da se nikada nije žalio na „otmicu kancelarije”.

- Uvek je bio pristojan, čak i šarmantan. Međutim, nakon što ste imali ljubazan razgovor sa njim o zdravlju, ponestalo vam je tema za razgovor. – priseća se u kolumni i dodaje da se seća jedne stvari koja će kasnije dobiti jezivi ton. Naime, Nil je svom prijatelju, fotografu Teriju O'Nilu, pomenuo da misli da je Dodi "fin momak".

- Teri, koji ga je poznavao mnogo bolje od mene, rekao je: „Da, dobar je, ali nemoj nikada da sedi sa njim u auto. Jedino što radi je da viče vozaču da vozi brže. To je strašno”.

Endru Nil je takođe priznao u kolumni da je uživao u radu sa Mohamedom Al Fajedom. Rekao je, nikada nije video svoju ružnu stranu, samo onu dobronamernu, duhovitu, pouzdanu... Istovremeno, bio je svestan nekih apsurdnih ideja i poteza svog šefa.

Tako, na primer, svaki put kada su se sreli u kancelariji na poslednjem spratu Harrodsa, Nil je odlazio kući „sa nekom pilulom ili napitkom koji će sigurno umnogome poboljšati moj seksualni učinak, bez obzira koliko se bunio da mi ne treba “ i sa drugom Sa plišanim medvedom Harodsa.

