TAJKUN HTEO U VISOKO DRUŠTVO PO SVAKU CENU: Bio na ivici BEDE, a onda se desio SUDBINSKI SUSRET! S bogatstvom rasla i PARANOJA

Finansirao je kraljevske konjske trke da bi mogao da se slika s kraljicom, zaradio je milione u Velikoj Britaniji i milione donirao u dobrotvorne svrhe, ali nikad nije uspeo da stekne britansko državljanstvo. U 94. godini preminuo je egipatski biznismen Mohamed Al Fajed, bivši vlasnik luksuzne londonske robne kuće Harrods, čiji je sin Dodi poginuo u saobraćajnoj nesreći zajedno s princezom Dajanom.

Počevši kao prodavac osvežavajućih pića na ulicama rodne Aleksandrije, Mohamed Al Fajed izgradio je poslovno carstvo na Bliskom istoku pre nego što se 70-ih preselio u Veliku Britaniju. Poslednje godine života proveo je povučeno u vili u Sariju sa suprugom Heini, ispitujući okolnosti smrti Dodija i Dajane u avgustu 1997. u tunelu u centru Pariza, prenosi BBC. Nikad nije preboleo sinovljevu smrt u toj nesreći.

foto: Steve Finn / Capital pictures / Profimedia

Mohamed Al Fajed počeo je poslovni uspon nakon što je upoznao saudijskog trgovca oružjem, Adnana Kašogija, dve godine kasnije oženio se njegovom mlađom sestrom Samirom. U braku su dobili sina Dodija i razveli se nakon dve godine. Zatim je pokrenuo svoju brodarsku firmu, a 1966. postao je savetnik jednog od najbogatijih ljudi na svetu, sultana od Bruneja. U Veliku Britaniju preselio se 1974. Pet godina kasnije s bratom Alijem kupio je hotel Ritz u Parizu za 20 miliona funti. Zajedno su 1985. godine preuzeli Harrods za 615 miliona funti. Kupio je fudbalski klub Fulham FC, koji se s njim na čelu iz treće lige popeo u Premier ligu i finale Evropske lige.

Tri puta pokušao je da dobije britansko državljanstvo. Ljut zbog drugog odbijanja, 1995. rekao je novinarima da je platio dvojici konzervativnih ministara, Neilu Hamiltonu i Timu Smitu, da u britanskom parlamentu postavljaju pitanja o njegovom slučaju. Unajmio je lobistu da plati konzervativnim zastupnicima da postavljaju parlamentarna pitanja u njegovo ime, što je kršenje pravila Donjeg doma. Ljut što nisu uradili dovoljno za mito, javno ih je optužio da su uzimali koverte pune novca. U skandalu koji je izbio obojica su morali da napuste vladu. Hamilton je tužio Al Fajeda za klevetu, ali je izgubio. Treći ministar, Džonatan Ejtken, takođe je podneo ostavku nakon što je Al Fajed otkrio da je ministar boravio besplatno u Fajedovom Ritzu u Parizu u isto vreme kad i grupa saudijskih trgovaca oružjem.

Upravo iz hotela Ritz u Parizu krenuli su njegov sin Dodi, filmski producent, i njegova tadašnja partnerka Dajana, princeza od Velsa, prema tunelu u kojem će izgubiti život.

foto: Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ja sam Dajani kao otac"

Al Fajed je bio tajanstveni poslovni čovek koji je uživao u publicitetu. Svoje pravo poreklo i motive držao je za sebe, a godinama se stavljao na raspolaganje medijima i ministrima, navodi londonski Times. Poput drugih stranih biznismena koji su se u Britaniji pojavili nakon Drugog svetskog rata, pokušao je da preuzme stil klasičnog engleskog aristokrate: kuće na selu i u mondenom Londonu, helikopteri, privatni avioni, obavezni Rols-Rojs, skupa odela i pojavljivanja na Vimbldonu, Rojal Askotu i Kraljevskoj operi.

Sponzorisao je Royal Windsor Horse Show kako bi ga videli kako sedi uz kraljicu, piše Times. Mohamed Al Fajed bio je velikodušni dobrotvor, kao otac petoro dece posebno je bio zainteresovan za pomaganje siromašnoj ili bolesnoj deci. Kao veliki donator upoznao je princezu Dajanu. U leto 1997. prihvatila je poziv na porodični odmor na Al Fajedovoj jahti Jonikal, s mladim prinčevima Vilijamom i Harijem, koji su tad imali 15 i 12 godina.

foto: MAXPPP / Newscom / Profimedia

"Ja sam Dajani kao otac", izjavio je tad Mohamed Al Fajed. Dajana je to nazvala "najboljim odmorom u životu". U avgustu je Dajana pristala na drugi odmor na Fajedovoj jahti s Dodijem i dojavila nacionalnim novinama kako bi mogli da fotografišu. Al Fajed je za The New York Times rekao: "Nije to ništa posebno. Ona je slobodna žena. Moj sin je slobodan. Normalni ljudi se zaljubljuju".

Nadao se da će se njegov sin oženiti princezom: Dodi je leto proveo s njom i njenim sinovima na porodičnoj jahti. Ti su snovi umrli u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Al Fajed se nikad nije oporavio od tog šoka, postao je opsednut nagađanjima oko smrti. Između ostalog, tvrdio je da su ubijeni po nalogu princa Filipa i uz dozvolu MI6.

S bogatstvom rasla i paranoja

Za izdanje publikacije "Ko je ko", Mohamed Abdel Moneim Al Fajed naveo je da je rođen u Aleksandriji u januaru 1933, iako podaci britanskih vlasti iz 1989. kažu da je rođen četiri godine ranije. Tvrdio je da potiče iz porodice bogatih aleksandrijskih brodara koji su se družili sa šeicima u pariskom Ricu. U stvari, njegov otac bio je siromašan školski inspektor. Mohamed je s dva brata i dvema sestrama odrastao u zapuštenoj četvrti El-Gomrok u blizini luke u Aleksandriji. Nakon završene srednje škole, išao je od vrata do vrata prvo prodajući Koka-Kolu, a zatim šivaće mašine. Život mu je preokrenuo susret s Adnanom Kašogijem, sinom ličnog lekara saudijskog kralja Abdul Aziza Al Sauda.

foto: Profimedia

Vredni i ekstrovertirani Al Fajed učestvovao je u prvom Kašogijevom poslovnom poduhvatu, navodi Times: bio je to uvoz nameštaja u Saudijsku Arabiju. Prijatelj mu je 1964. dojavio da predsednik Haitija, Duvalijer želi da privuče strana ulaganja. Al Fajed se u to vreme predstavljao kao šeik Mohamed Fajed, bogati kuvajtski brodovlasnik. Uveren da Haiti ima velike rezerve nafte, ponudio je da će izgraditi rafineriju i preurediti zapuštenu luku Port-au-Prince. Nagovorio je Duvalijera da mu da haićanski diplomatski pasoš. No pokazalo se da su rezerve nafte mit, a haićanski list tvrdio je da je njihova zemlja opljačkana. Kad je Duvalijer 1965. objavio da traži Al Fajeda "živog ili mrtvog", pobegao je u London.

Njegov sledeći veliki uspeh bio je susret s Mahdijem Al Tadžirom, savetnikom šeika Rašida bin Sajeda al Maktouma, vladara Dubaija. Dubai je hteo luku i trgovačko središte, ali nije imao kredibilitet kod zapadnih banaka. Al Fajed je pronašao finansijere i uzeo proviziju od 2 miliona funti. Od te tačke ubrzano je krenuo prema vrhu: uložio je u nekretnine u Londonu, pa kupio kuću u Sariju, vile u Gstadu i Sen Tropeu, bivšu vilu Edvarda i Volis Simpson u Bolonjskoj šumi i dvorac Balnagown u Škotskoj, koji je proširio s 12 hektara na 65.000.

Godine 1985. Al Fajed se oženio 30-godišnjom finskom manekenkom Heini Voten, s kojom ga je Dodi upoznao 1977. Imali su četvoro dece: Džesnim, modnu dizajnerku, Karima, fotografa, Kamilu, humanitarku i Omara, ekologa i izdavača.

Kako je njegovo bogatstvo raslo, rasla je i njegova paranoja, stalno su ga štitili bivši pripadnici britanskih specijalaca. Opsesivno je trljao ruke sokom od limuna i izbegavao hranu i piće ako nije znao njihovo poreklo.

