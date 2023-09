MIROSLAVU POTEKLE SUZE U EMISIJI! ZAJECAO dok je izvodio pesmu o POKOJNOJ MAJCI koju NIKAD DO SAD JAVNO nije otpevao! (VIDEO)

U emisiji Pusti Brigu slavuj iz Mrčajevaca Miroslav Ilić podelio je sa publikom nešto zaista dragoceno.

Izrecitovao je stihove pesme koju je kako kaže jedva snimio, a nikada je javno nije otpevao iz straha da ga emocije previše ne ponesu. Pesmu mu je napisao čuveni kompozitor, tekstopisac i pesnik čika Obren Pjevović.

foto: Kurir televizija

- Meni je majka umrla mlada, sa 48 godina. To me je jako potreslo i ozbiljno sam se nosio mišlju da batalim pevanje i sve. Baš sam bio ozbiljno potresen. I dođe čika Obren Pjevović i da mi tu pesmu. Ja sam to jedva uspeo da snimim zbog jake emocije, a verujte mi da je nikada javno nisam izneo iz straha da me emocije previše ne zanesu. To su islim najlepši stihovi o majci ikada napisani, a idu ovako.

"Oprosti mi majko pesma tugu zbori. U čežnji za tobom bol u srcu gori. Ispred kuće cveće koje si sadila Više nikad nećeš zalivati mila. Ali ja ću majko po stopama tvojim zalivati cveće uzdasima svojim. Znam mnoge si noći zbog mene probdila dok se s puta vratim da me vidiš mila. Na sobi se prozor lagano odškrine, pa upitaš, jesil stigo sine?"

Dok je pevač govorio stihove oči su mu zasuzile, a glas zadrhtao, a emocija se prenela i na goste u studiju i na voditeljku Ljiljanu Stanišić.

Ilić je rekao da ga je koleginica Snežan Đurišić pitala da presnimi tu pesmu:

- Snežana Đurišić me je pitala da presnimi tu pesmu, ali ja joj nisam odobrio. Neka je ovako.

A kako je sve to izgledalo pogledajte u videu:

02:25 MIROSLAVU POTEKLE SUZE U EMISIJI! ZAJECAO dok je izvodio pesmu o POKOJNOJ MAJCI koju NIKAD DO SAD JAVNO nije otpevao!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:35 MIROSLAV ILIĆ PREPLAVLJEN EMOCIJAMA ZBOG ČUVENOG KOMPOZITORA: Odrastao sam u njegovom krilu, izgradio me je kao pevača i čoveka