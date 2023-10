SNIMAK ČUVENE MANEKENKE I SIROMAŠNE DEVOJČICE RASPLAKAO CEO SVET: "Ovo je REALNOST u kojoj živimo"! Prizor SLAMA SRCA (VIDEO)

Manekenka Kendal Džener prošetala je Parizom što je zabeleženo snimkom, gde se iza nje vidi jedna devojčica sa majkom kako prose na ulici. Video je pokrenuo brojne komentare i rastužio mnoge zbog "dve strane" života koji prikazuje.

Na jednoj strani je Kendal Džener, koja živi u pravom lukusuzu koji se primećuje na svakom koraku, gde god da se pojavi. Na drugoj strani su preslatka devojčica i njena majka koje žive na rubu egzistencije. Mnogi su primetili način na koju je modna zvezda gledala dete, a neki kritikuju Kendal što nije zastala i udelila im novac.

"Ovo je realnost sveta u kojem živimo", "Dve strane života", "Čudan svet", "Fotografija me je rastužila", "Voleo bih kada bi bogati ljudi obratili pažnju na one kojima je pomoć istinski potrebna", "Kendal bi mogla da joj u sekundi promeni život, da to želi", glase komentari na Tiktoku gde je snimak objavljen.

(Kurir.rs/Blic žena)