DOLAZILA GOLA NA SNIMANJE FILMA! STREPELA DA JOJ KOLEGINICA NE OTME MUŽA! Evo šta je prelepa glumica rekla i svima zapušila usta

Slavnog Ričarda Bartona i jednu od najpoznatijih glumica u istoriji spojio je 1964. godine film "Noć iguane" Džona Hjustona.

foto: UNIVERSAL PICTURES - Album / Album / Profimedia

Ovo ostvarenje rađeno je po priči Tenesija Vilijamsa, bilo je nominovano u četiri kategorije Oskara, a nagrađeno je priznanjem za najbolju kinematografiju i za najbolju sporednu glumicu (Grejson Hol).

Ava Garnder mislila je da ne može da doskoči glumačkom zadatku u ovom filmu, dok ju je Elizabet Tejlor smatrala oštrom konkurencijom na polju ljubavi, plašeći se da bi mogla da joj preotme Bartona.

Ričard Barton i Elizabet Tejlor venčali su se te 1964. godine - prvi put. Razveli su se sedam godina kasnije, pa 1975. ponovo uplovili u brak. Drugi razvod desio se 1975. godine.

foto: t14 / Zuma Press / Profimedia

Barton je u "Noći iguane" glumio osramoćenog sveštenika koji se borio sa osećanjima prema tri žene - glumile su ih Sju Lion (čuvena Lolita), Debora Ker i Ava Gardner.

Avina prijateljica i biograf Mirin Džordan opisala je tri glavna ženska lika: Sju je bila tinejdžerka koja je žudela za Bartonom odnosno Šanonom, Debora je bila umetnica koja ga je spasla, a Ava ga je na kraju osvojila.

Reditelj Hjuston i producent Rej Stark posetili su Avu Gardner u njenoj kući u Madridu da bi je ubedili da prihvati ulogu. Ona je smatrala da nije dorasla toj roli, kao i da je taj glumački zadatak bio previše ozbiljan za nju. Sem Vilijams koji je učestvovao u filmskoj adaptaciji čuvene priče mislio je da je Ava previše lepa za ulogu, ali je režiser bio ubeđen da je upravo ona najbolji izbor.

Ava Gardner prihvatila je na kraju ulogu i sprijateljila se sa Tenesijem Vilijamsom, koji je rekao da je ona najbolji mogući prijatelj, surovo iskrena, ali i veoma ljubazna i puna ljubavi. Ipak, ne treba je nikako ljutiti, napomenuo je, a ona je poručila: "Obožavala sam ga".

"Noć iguane" bio je prva saradnja Ave i Hjustona koji je postao njen omiljeni režiser pa je igrala i u njegovim filmovima "The Bible: In the Beginning" i "The Life and Times of Judge Roy Bean".

"Došao je pijani Barton, sa pijanom Elizabet, tu je bila i Ava"

foto: Printscreen

Ava Gardner je Ričarda Bartona upoznala na snimanju filma. Kada je Hjuston okupio glumačku ekipu u Meksiku, desila se neobična scena- pijani Barton došao je sa pijanom Elizabet Tejlor, i Tenesi Vilijams je bio u alkoholisanom stanju. Bile su to i Ava, Sju i Debora. Reditelj je imao neobične poklone za njih - male zlatne pištolje sa po pet metaka na kojima su bila izgravirana imena ostalih glumaca.

Ta scena se do danas prepričava, a reditelj je umeo da kaže: "Kao da se nije radilo o snimanju filma".

foto: Profimedia

Neobičan rad na filmu. I sumnja za Elizabet Tejlor koja se plašila da će Ava osvojiti Bartona, sve dok je nije upoznala, dolazeći na snimanja skoro bez ičega na sebi, piše vanityfair.com.

Gardner i Barton brzo su se sprijateljili na setu, a ona je o njemu rekla sledeće: "Volela bih da sam imala takvog brata, a njegov humor me je opuštao" i time odgovorila na nagađanja da su bili nešto više od kolega i prijatelja.

Van kamera čuvena glumica živela je izuzetno buran život. Njena najveća ljubav bio je slavni Frenk Sinatra.

foto: Profimedia

"Nakon prve noći koju smo proveli zajedno znala sam da smo postali ljubavnici za sva vremena i bila sam sigurna da ćemo bez obzira na sve zauvek biti zaljubljeni jedno u drugo", rekla je o toj vezi.

foto: Profimedia

Sreća nije dugo trajala, Ava za koju se govorilo da je nifomanka, varala je Frenka. Pokušavao je da je zadrži skupim poklonima sve dok njegova ljubomora nije eskalirala, a Avina karijera dostigla vrhunac. Patili su jedno za drugim nakon razvoda, a glumica nikada nije prežalila što je imala dva pobačaja. Majčinstvo je podredila karijeri.

Umrla je u 68. godini, posle nekoliko moždanih udara, od upale pluća.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

01:56 ODMORIĆU SE KAD UMREM! Mladi glumac osim snimanja radi još puno drugih, različitih poslova! Odao tajnu kako sve postiže