RAZMEĆE SE LJUBAVNICOM DOK MENE DRŽI ZATOČENU U NASILNOM BRAKU: Supruga glumca podnela zahtev za RAZVOD posle 43 godine braka FOTO

Supruga glumca Lua Ferinja (71), poznatom po ulozi u "The Incredible Hulk" podnela je zahtev za razvod posle 43 godine braka navodeći u tim dokumentima da se on razmeće ljubavnicom dok nju drži zarobljenu u nasilnom braku i da je kontroliše nakon što je njoj dijagnostikovana demencija. U sudskim spisima potvrđuje se da je Karli Feranjo (71) dijagnostikovana demencija, ali njen advokat i lekar ističu da je ona godinama izražavala želju da se razvede i da može da razume tu odluku.

Supruga poznatog glumca predala je zahtev za razvod sudu u Kaliforniji tvrdeći da želi da zaustavi njegovu nameru da preuzme kontrolu nad njenim poslovima.

foto: Jen Lowery / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Lu Feranjo rekao je na sudu da je bolest njegove supruge napredovala pa je optužio njihovu ćerku (42) "zlostavljanje starijih osoba" jer je pokušala da odevde majku u banku, kako bi Karla podigla 500.000 dolara. Kao odgovor tome Karla sada tuži supruga da je u tajnosti preuzeo kontrolu nad njihovim zajedničkim finansijama i da ju je držao fizički izolovanom kako bi je sprečio da se razvede od njega.

U dokumentima se ističe da glumac ima vanbračnu aferu sa ženom po imenu Lisa, "sa kojom provodi većinu vremena, putuje svuda i razmeće se sa njom, čak i i pred Karlom u njihovoj kući".

foto: gotpap / StarMax / Profimedia

"Iako njegova nevera možda nije zlostavljanje, kad ae naljutim na njega jer je ona tu, on me zastrašuje, unosi mi se u lice i koristi to što je mnogo krupniji od mene, podseća na to da je on Hulk, a ja sam sitnija, plaši me tera me da mu se pokorim", istakla je i dodala d amuž viče na nju, govori joj užasne stvari - između ostalog da mu je uništila život i da mu nije stalo do nje.

Lu Feranjo je bivši bodibilder koji se takmičio protiv Arnolda Švarcenegera. Njegov advokat rekao je da je glumcu najvažnije da njegova supruga bude dobro:

foto: babiradpicture/Chr.Stiefl / Sipa Press / Profimedia

"Sve zabrane prilaska koje su nedavno spomenute u novinama, suspendovane su na osnovu njihovog dogovora. Lu i Kara su pristali na posredovanje putem advokata i Lu se nada da će se naći rešenje. On traži privatnost za sve članove porodice u ovom momentu".

Sa druge strane, Karlini advokati poruči su da je glumac smislio makijavelistički plan da suprugu drži u braku i kontroliše njihovu imoninu u koju spada i vila u Kaliforniji od 2.9 miliona dolara kupljena 2019. godine. Prema zakonu u Kaliforniji, sva imovina stečena u braku ili kupljena u braku, deli se na ravne časti između supružnika.

Na videlo su isplivale i poruke glumca i njegove ćerke u kojima joj on piše da Karla traži razvod unazad godinu dana. "Ona mi može oduzeti kuću, ona želi da mi oduzme moj prekrasni dom", žali se on u tim porukama, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena)