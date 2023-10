PEVALA JE U PRVOM GLASU SRBIJE, PA NESTALA: Nevena je ostvarila svoj američki san, a OVO JE NJENA PRIČA o uspehu i karijeri

Kantautorka Nevena Đorđević među retkim je talentima naše zemlje sa stipendijom prestižnog koledža Berkli u Bostonu. Sa 15 godina zamenila je rodni Kovin srpskom prestonicom, gde je školovala glas, a onda ju je život odveo preko okeana, gde se usavršavala. Njena priča o američkom snu dala je nadu mnogim mladim talentima da se bore za sebe i razvijaju.

- Sve je počelo 2014. godine. Otišla sam u Boston na audiciju. Bila sam veoma uzbuđena, otpevala sam dve pesme i njima se to očigledno svidelo, i dali su mi stipendiju. Pre nego što sam se prijavila na njihov koledž, u Srbiji sam išla na časove džez pevanja, a takmičila sam se i u "Prvom glasu Srbije", što mi je donelo veliko iskustvo. Verujem da su to prepoznali i da sam im se zbog toga dopala. U početku je stipendija iznosila 70 odsto školarine, a kasnije sam dobila punu stipendiju - kaže u razgovoru za Kurir Nevena Đorđević.

Kao i svaki početak, ovaj korak bio je težak za našu talentovanu umetnicu. Životni stil u Americi se dosta razlikovao od našeg, ali uspela je da savlada sve prepreke i uspešno završi studije.

- Preseljenje iz Kovina u Beograd mi je bilo teško, ali još teže mi je pao odlazak u Ameriku. Pre svega, moj engleski nije bio savršen i predstavljao mi je barijeru, koju sam dugo prevazilazila. Imala sam problem da ispoljim svoje emocije i misli na adekvatan način. Bilo je i dosta smešnih situacija. Sve je to bilo drugačije, nova kultura, daleko od prijatelja i porodice.

Živela sam izvan kampusa, putovala sam vozom do škole. To je umanjivalo troškove, a bilo je veoma zanimljivo. Životni stil u Americi se dosta razlikuje od našeg na Balkanu, ljudi su u velikoj meri fokusirani na karijeru - objašnjava umetnica.

Studiranje su pratile brojne zgode i nezgode, a otkrila je i da se nekoliko puta našla u komičnim situacijama, kada je pokušavala da objasni ljudima odakle potiče.

- Uglavnom ljudi nisu bili upoznati sa Srbijom i našom kulturom. Neki su mislili da sam iz Sibira, pa su me pitali imamo li puno tigrova, ili da sam iz Sirije. Bilo je dosta komičnih situacija, ali ništa ružno nisam doživela. Iznenadila me je činjenica da neki dosta znaju o Jugoslaviji - priseća se Nevena.

Ona iza sebe ima nekoliko objavljenih singlova na engleskom: "Bad Sun Rising", "Too Late", "You Two", ali i na srpskom: "Tražim te po sećanju", "Za gram tvoje sreće", "Vodi me", koji su naišli na lep odziv kritike, a osnovala je i svoju školu, gde mladima prenosi znanje koje je stekla tokom studiranja.

- Nakon koledža sam mnogo radila, kao i svi. Imala sam svoj bend i lokalnu grupu još na studijama, a kasnije sam otvorila svoju školu pevanja. Lepo je što je tamo lako započeti svoj biznis, ali ima mnogo posla. Radila sam svakodnevno bez pauze. Prilagodila sam se i bilo mi je lepo, ispunjavalo me je sve, pa čak i činjenica da nisam imala ni slobodne vikende - priča Nevena uz osmeh i dodaje:

- Nedavno sam izdala album "Nevena" sa pop-rok pesmama. Naziva se kao ja jer je ljudima u Americi zanimljivo moje ime. Cela priča je dobila dosta dobre kritike. Nisam dobila Gremi, ali nikad se ne zna (smeh).

Iako se njen život svodi na često pakovanje kofera, za Srbiju je vezuje porodica, ali i želja da mladim ljudima prenese svoja znanja.

- Srbija je bila i ostaće moj dom, ali s vremenom sam izgradila život i u Bostonu. Često dolazim u Srbiju. Kad sam u Americi, najviše mi nedostaje porodica. Trenutno živim na relaciji Boston-Srbija i želela bih da se malo više posvetim edukaciji. Moja škola već broji 70 učenika. Želja mi je da podelim svoje znanje sa ljudima u Srbiji i ovde osnujem svoju školu. Uporedo pišem nove pesme. Nedavno je izašla i pesma "Lena" na engleskom, a posvetila sam je svojoj sestričini - kaže mlada kantautorka.

Žureći da se vrati svakodnevnim obavezama, Nevena uz osmeh još jednom potvrđuje da je bilo vredno steći takvo iskustvo i da vredi negovati talenat.

- Evocirajući uspomene na studije, setila sam se zbog čega je vredelo proći sve to. Zaista je moguće otići u Ameriku i preživeti, ali morate biti veoma uporni. Vredi zaista sve, nije to priča radi priče. Upoznala sam ljude iz celog sveta, stekla prijatelje iz raznih krajeva planete i dobila priliku da upoznam druge kulture - zaključila je uz osmeh Nevena.

