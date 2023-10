5 STVARI KOJE NISTE ZNALI O LEGENDI 7. UMETNOSTI: Za Brusa Lija su čuli i oni koji ne vole filmove sa borilačkim veštinama

Malo ljudi je imalo takav uticaj na film kao Brus Li. Praktično svi ljudi znaju ko je on, čak iako ne uživaju u filmovima sa borilačkim veštinama.

Postoje, ipak, i neke informacije iz njegovog života koje su nepoznate javnosti.

1. Nije bio majstor nijednog standardnog tipa borilačkih veština

Budući da je bio dete iz mešovitog braka i da se njegova porodica često selila, Li nikad nije uspeo da kompletira učenje neke borilačke veštine. Kinezi su smatrali da je neprikladno da uče strance u svojim školama (on je rođen u San Francisku i delimično je evropskog porekla), pa je Li morao da pronađe ličnog trenera. Čuveni učitelj Yip Man mu je pomogao da se upozna sa "Wing Chun" borbenim stilom, ali Li nije stigao da postane majstor ove veštine pošto je morao da nastavi obrazovanje u SAD.

2. Bio je glumac i kao dete

Li je do svoje 18. godine snimio čak 20 filmova. Kada je ostvario prvu u ulogu u filmu “Golden Gate Girl” 1941. godine, imao je svega 3 meseca!

3. Bio je pesnik i filozof

Tokom studiranja na univerzitetu u Vašingtonu, Li se fokusirao na filozofske tradicije zapada i istoka. Uzimajuću iz svake tradicije ono što je smatrao najvrednijim, Li je dolazio do svojih ideja koje su mu pomogle u razumevanju sebe i izražavanju svoje ličnosti kroz borilačke veštine. Emocije je izražavao kroz poeziju i voleo je da čita. Njegova biblioteka sadržala je više od 2.500 knjiga, piše CDM.

4. Snimio je samo pet filmova u SAD

Starije generacije možda pamte njegovu ulogu u seriji “The Green Hornet”, ali za većinu ljudi on će uvek biti glavni lik filmova kao što su “The Big Boss”, “The Way of the Dragon” i “Fist of Fury”. Pored navedenih, Li je ostvario prvu ulogu u Holivudu kao sporedni lik u filmu “Marlowe”, a poslednju u filmu “Enter the Dragon”, koji se pojavio tek kada je preminuo. Ako mislite da ste gledali više njegovih filmova, gotovo sigurno je da se radi o jeftinim eksploatacijskim kopijama gde Brusa imitiraju drugi glumci.

5. Umro je zbog alergije na lek protiv glavobolje

S obzirom da se radilo o čoveku koji je oduvek bio posvećen zdravom životu, vest o smrti Brusa Lija u 32. godini je bila iznenađenje. I dan danas postoje teorije zavere da se radilo o ubistvu, ali su doktori potvrdili da je alergija na lek protiv glavobolje definitivan uzrok smrti.

