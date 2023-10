"VILIJAM IMA PRLJAVE MISLI" Princ i Kejt Midlton slučajno otkrili PIKANTERIJE iz privatnog života, voditelji se ŠOKIRALI

Kejt Midlton i princ Vilijam povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja gostovali su na BBC Radio 1.

U svom javljanju u program, par je otkrio i zanimljive pikanterije za koje niko nije mislio da bi otkrili.

Princ i princeza od Velsa bili su gosti u emisiji ''Going Home'', a tamo se, između ostalog, pričalo i o korišćenju emotikona. Tom prilikom voditeljka Vik Houp upitala je kraljevski par koji od emotikona najčešće koriste kod komunikacije putem mobilnog telefona.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Kejt Midlton se na to našalila da zavisi o kojoj se WhatsApp grupi radi, ako je reč o porodičnoj grupi, onda paze. Na njene reči nadovezao se princ Vilijam rekavši kako su mu rekli da mora da izabere nešto drugo umesto patlidžana, jer on baš i nije primeren.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

''Najčešće sam koristio emotikon patlidžana, ali morao sam malo da odrastem, pa je sada to smajli s očima koje idu gore-dole i ustima'', rekao je Vilijam, dok je Kejt rekla da najviše koristi emotikone srca, potom onog koji plače i na kraju histeričnog smeha kada stvari krenu po zlu.

Na njihove izjave nisu ostali imuni voditelji Džordan Nort i Vik Houp, koji su na Vilijamov odgovor ostali isprva malo šokirani, a potom i oduševljeni.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Nort je rekao: ''On je rekao patlidžan, pa to je genijalno'', dok se Vik Houp nadovezala: ''Zna on šta treba. Ima prljave misli.''

Kejt i Vilijam inače su poznati po svom opuštenom ponašanju, a čini se da se iz godine u godinu kraljevski par sve više opušta i javnosti želi da pokaže da su i oni samo običan bračni par s normalnim svakodnevicama.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

