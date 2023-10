SRPSKI TIKTOKER I FITNES BLIZNAKINJE JEDVA IZVUKLI ŽIVU GLAVU Naseli na internet prevaru: "Mogli su da nas ubiju, niko ne bi znao"

Tiktoker Nikola Nikolić, koji se na društvenim mrežama potpisuje kao Džoni poni, objavio je snimak u kome je detaljno opisao negativno iskustvo koje je doživeo zajedno s Fitnes bliznakinjama.

Kako kaže u snimku, sumnja da je neko želeo da im naudi, a sve je počelo tako što je, kako kaže, naseo na prevaru.

- Najviše bih voleo da ovaj video pogledate svi i da ne budete osoba koja kao ja ima više sreće nego pameti - počeo je Džoni svoje izlaganje.

- Ne znam koliko će video trajati, ko god ga pogleda, jedna osoba više kojoj se neće dogoditi ovo što se meni dogodilo. Pa da krenem. Ko me zna, zna da sam osoba koja će uvek da podrži nešto. Da li humanitarno, da li neko kreće sa snimanjem, podelim nešto, da li je donacija, da li je neki događaj. Sve što je normalno i što je OK, ja ću podržati. Da li ću se tu pojaviti ili ću okačiti na stori itd.

Poziv na svirku

I u međuvremenu me jedan dečko pozove sa namerom da ja dođem na njegovu svirku koja se održava u Beogradu. On kaže da li možemo da dođemo u Beograd. Ja kažem nije problem da dođem, podržaću, da li mogu da pozovem prijatelja. On kaže može. Ja kažem tu njemu, "ti meni samo javi vreme kad, šta, kako". On kaže "važi, biće uglavnom petak uveče ili subota". I prvo što mi je bilo čudno, ali ja uopšte o tome nisam razmišljao, pitao sam ga za lokaciju kafića i on je rekao da se kafić tek otvorio i da će mi dati lokaciju šoping centra, da je taj kafić na pet minuta. Ali doći će neko da mi pomogne samo da me dovede do kafića. I kao razmišljam zašto bi neko lagao za lokaciju. Valjda je njemu u korist da dođe što više ljudi. Mislim, zašto bi neko lagao? Ja sam ušao na njegov profil. Kao vidim dečko svira, kači storije. Ima storije gde svira i kao nije fejk profil. OK. Razmišljao sam, verovatno ima puno ljudi. Verovatno već ljudi idu u taj kafić. Pa kao tu je blizu, pa ne treba možda lokacija, budala.

Pozvao Fitnes bliznakinje

I ja zovem Fitnes bliznakinje, sve im to kažem. I one kažu "važi, ti to dogovaraš, ispitaj to sve lepo". Potvrdile su mi. I ja zovem ovog dečka i kažem mu "dolazimo ja i Fitnes bliznakinje. Subota u 22.30". I on mi kaže "važi, ima mesta, nije problem, dogovoreno". I sad jako bitna stvar - slušajte vaše osećaje. Meni se dva sata pre svirke javio onaj loš osećaj. Znate da nešto nije u redu. Da se nešto dešava. Da će nešto loše da se desi. I ja zovem Fitnes bliznakinje i kažem "meni je sve ovo sumnjivo, nije mi dao dobru lokaciju, ne znam, nešto mi tu smrdi, sve mi je to sumnjivo, lokacija je neka užas". Fitnes bliznakinje mi kažu "Džoni, ne moramo da idemo, ako imaš loš predosećaj, idemo negde drugde". A meni je glupo da kažem dečku "izvini, imam loš osećaj, sve mi je ovo sumnjivo, ipak neću da dođem. Osetio bih se mnogo neodgovorno".

U međuvremenu se javi drug od Fitnes bliznakinja da ide s nama, Ivan. Pitao je da li ima mesta, ja sam rekao da ima i on pođe s nama. Mi dođemo do tog mesta gde smo se dogovorili, Ivan, Fitnes bliznakinje i ja. To mesto gde smo došli je negde kod Dragstora, to je neka šumetina, bogu iza nogu.

Trenutak susreta

Dolazi taj dečko koji svira sa drugom. On je meni rekao da je to na pet minuta i da neće niko dolaziti kolima, mi nismo hteli prvo da uđemo u auto. Ne možete da zamislite njihove pokisle face kad su videli da je Ivan bio s nama. Na njega nisu računali, a sad ću da vam ispričam zašto.

Taj lik s kojim sam se ja dopisivao izlazi iz auta u trenerci najobičnijoj, znači on se uopšte nije spremao ni za kakav nastup. Kaže "sedite vi, ja ću pešaka da dođem do tog mesta". Ako smo svi tu zajedno i ako smo već došli, idemo do kraja. Ja sednem napred i pitam tog lika jel krenuo nastup. Trebalo je da krene u 22.30, sad je 22.50. On se u trenutku zbuni i ne zna šta da mi kaže. Kao, nije krenuo još nastup.

Mi se tu vozimo 15 minuta, a on je meni napisao da je pet minuta pešaka. 15 minuta se vozimo, ono neke šume, haos. Stižemo do tog parkinga, na tom parkingu nema žive duše. Čeka nas deset ljudi. S njima je bio i taj dečko s kojim sam se dopisivao, a koji je rekao da ide pešaka, a došao je pre nas. Mi smo išli kolima, što znači da su njega čekala već druga kola. Mi tu izađemo i taj dečko s kojim sam se dopisivao kaže da je nastup otkazan u poslednjem trenutku i da su se oni posvađali s gazdom. Ja tu shvatim šta sam uradio i molim boga da izvučemo žive glave, jer smo dovedeni u nedođiju sa deset ljudi u 11-12, bukvalno da su hteli, mogli su da nas ubiju i niko ne bi znao. Mi kažemo "hvala lepo, momci, nismo se tako dogovorili, mi ćemo pozvati taksi", oni su rekli "ostanite s nama, kako ćemo mi bez vas, mi ćemo da vas ispratimo", mi kažemo "hvala lepo, doviđenja", i tu smo bili jako striktni, nema prilaženja, nema kontakta i tako dalje. Mislim da je glavni problem što oni nisu očekivali Ivana, nisu znali ko je Ivan. To im je srušilo ceo plan, plus svi su bili obučeni svečano.

Sumnja da su hteli da im naude

Ne mogu da tvrdim, ali tačno je bio plan da on i njegov drug budu napred, da nas pokupe, da nas troje budemo pozadi, da nas prate jedna kola i da onda dođemo na tu lokaciju gde nas živ bog ne bi našao. Kako biste vi onda ovo nazvali? Nikakvih posledica nije bilo. Sebi nikad neću oprostiti što sam uveo u opasnost tri života i što smo imali više sreće nego pameti, tj. ja. Neću ni da zamišljam šta je moglo da se desi. Kakvu bih štetu načinio prvo nama, a onda i našim porodicama. Sad sam sebi dozvolio ovaj luksuz i više nikad ni sa kim preko interneta, bilo šta, osim ako to ne proverim 56 puta.

Apeluje na pratioce

Možda će neki reći da preuveličavam, ali šta biste vi pomislili da vas neko slaže za lokaciju, da vas odvede na mesto gde neće niko da vas čuje i gde će okupiti 10 ljudi da vas sačeka u kolima u 11 uveče da niko ne zna gde ste - zaključio je Džoni.

Pratioci su ga podržali u komentarima

"Ljudi, pazite na sebe, nemojte ništa dogovarati preko interneta, pazite na sebe. Džoni, svaka čast, treba o tome da se priča", "Pazi se, brat moj, raznih ljudi danas ima", "Slažem se, hvala bogu da ste se živi i zdravi vratili kući", "Dobro ste prošli", samo su neki odkomentara ispod objave.

