LEGENDARNI DUET KOJI JE POKORIO CEO SVET: Publika je HIPNOTISANO pratila svaki njihov pokret! Otkrivene sve tajne KULTNOG MJUZIKLA

Ples koji su Travolta i Olivija odigrali pre više od četiri decenije za potrebe ovog mjuzikla, možda je i najviše zaslužan za popularnost čitavog projekta.

Briljantin je jednostavno pokorio svet, a Olivija, kao i Travolta stekli planetarnu slavu.

Olivija je glumila Sendi Olson u mjuziklu o tinejdžerima 1978. godine upletenim u uspone i padove srednjoškolske romanse. Film, u kojem je Džon Travolta glumio "lošeg dečka" Denija Zuka, doneo je neverovatnih 160 miliona dolara samo prve godine. Neverovatna umetnost koja je prikazana u ovom filmu prosto je hipnotisala publiku širom sveta.

Uz vrhunske izvedbe Džona Travolte i Olivije Njutn-Džon, omogućio je gledaocima da urone u melodramu adolescencije iz 1950-ih, prepunu uglađenih dečaka, stidljivih devojčica i eksplozivnih plesnih numera.

Zasnovan na scenskom mjuziklu Džima Džejkobsa i Vorena Kejsija iz 1971. godine, u kojem su igrali poznati glumci, uključujući Ričarda Gira i Berija Bostvika, film „Briljantin“ je zamenio originalno šmekersko okruženje Čikaga za vrelinu zapadne obale. Međutim, nakon premijere 1978. „Briljantin“ je dobio pomešane kritike.

„Nikada nisam video ružniji mjuzikl ovolikih razmera“, napisao je tada jedan kritičar za „Vašington post“. Međutim, u decenijama nakon toga, prikupio je posvećene fanove i sledbenike. Proizvedeno je bezbroj spin-ofova i rimejkova, uključujući „Briljantin 2“ iz 1982, uključujući i predstojeću prikvel seriju „Grease: The Rise of the Pink Ladies“.

Sećamo se „Briljantina“ kroz uspomene glumačke ekipe, u kojoj su pored Džona Travolte (Deni Zuko) i Olivije Njutn-Džon (Sendi Olson), bili i Džejmi Doneli (Jan), Majkl Tući (Soni), Beri Perl (Dudi) Keli Vord (Paci), Dina Menof (Marti Marašino), Didi Kon (Frenči)…

“Briljantin” je nastao u podrumu u Čikagu i likovi su zasnovani na stvarnim ljudima, zbog čega su nam tako bliski. Bio sam na audiciji za prvu kompaniju koja je izvela predstavu iz Čikaga na Brodvej. Bio sam zamena za Jana, i u tom trenutku je prvobitna glumačka ekipa bila veoma zatvorena grupa. Bilo je pomalo kao da sam novo dete u školi.

“Briljantin” ne bi postojao bez imena kao što je Džon Travolta.

Džon je bio taj koji je želeo Oliviju Njutn-Džon za ulogu Sendi. Neuobičajeno za zvezdu poput nje, tražila je da pogleda snimak na ekranu jer je bila pevačica, a ne glumica, i nije bila sigurna jer je bila dosta starija od Džona. Postavili smo kompletan filmski test scene vožnje i bila je savršena. Bila je toliko dobra da nisam imao rezervnu Sendi – da je Olivija rekla ne, videli biste me u filmu u suknji sa plavom perikom!

Tokom snimanja, Travolta je pozvao glumačku ekipu na projekciju novog filma koji je snimio, ali je tek trebalo da bude objavljen: “Groznica subotnje večeri”.

Kada je “Paramount” objavio “Briljantin” u junu 1978, film je ostvario ogroman uspeh na blagajnama, ali su glumci i kritičari imali različite reakcije.

Četrdeset pet godina kasnije, film je jedan od mjuzikala sa najvećom zaradom 20. veka.

Ovaj veliki studijski film je zapravo postao kultni. Film je bio pravi pogodak, jer su se 50-te oživele, a muzika je album stavila na top-liste decenijama.

Predstava kao koren filma je učinila "to nešto" što niko nije uspeo da ponovi. Možda je to lagana zabava, ali tu postoji dubina koja dopire direktno do srca ljudi i čini ih srećnim.

