SLOMIO VRAT I OSTAO PARALIZOVAN NA SETU HARIJA POTERA: Sada će o njemu SNIMATI FILM, a za to će se pobrinuti čuveni glumac (FOTO)

"Najpopularniji čarobnjak", glumac Danijel Redklif (34) priključiće se novom dokumentarnom filmu HBO-a, 'David Holmes: The Boy Who Lived'. Osim što će u njemu učestvovati kao jedan od gostiju koji će pričati o Holmsu, Redklif će biti i izvršni producent.

Dejvid Holms radio je kao kaskader od prvog dela serijala o Hariju Poteru, sve do predzadnjeg filma, kad se dogodila strašna nesreća. Tokom jedne od scena slomio je vrat i ostao paralizovan.

- Film je priča o odrastanju kaskadera Dejvida Holmsa, neverovatnog gimnastičara iz Eseksa, koji je odabran da glumi dvojnika Danijela Redklifa u prvom filmu 'Hari Poter'. Tokom sledećih 10 godina, njih dvojica stvorili su neraskidivu vezu, ali u pretposlednjem filmu tragična nesreća na setu okrenula je njegov svet naglavačke. Dok su se Danijel i njegove najbliže kolege kaskaderi okupili kao podrška Dejvidu i njegovoj porodici, njegov duh i borbenost, postao im je najveći izvor snage i inspiracije - stoji u opisu filma, prenosi Variety.

Osim toga, u filmu će se osvrnuti i na odrastanje u tom nesigurnom svetu i povlasticama i prijateljima koje stekneš u tom svetu. Holms i glumac su godinama prijatelji, a tokom pandemije su udružili snage na podkastu 'Cunning Stunts' u kojem su istakli značaj kaskadera u Holivudu.

- Mislim da postoji mit da su kaskaderi neki super junaci. Kad gledaoci vide nešto stvarno bolno ili užasno na filmu, misle da je to vizuelni efekat ili da postoji neki pametan, siguran način da se to uradi. Često to nije slučaj. Nema načina da glumite, na primer, pad niz stepenice. Kad vas udari auto, i dalje vas udari auto, čak i ako ide sporije nego inače. Pronađu najsigurniji način da to učine, ali svejedno može boleti - rekao je Redklif tad.

(Kurir.rs/24sata.hr)