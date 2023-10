IMALA JE 14 GODINA KAD JU JE BIVŠI NAPASTVOVAO SA 6 DRUGARA: Od muža dobijala krvničke batine, dok je lepotu nosila KAO PO KAZNI

Pamela Anderson je uspešna glumica i strastvena aktivistkinja. Uprkos svim uspesima tokom dugogodišnje karijere, doživela je i mnogo loših stvari. Popularnost je stekla kao glumica u sapunicama, a još uvek drži rekord za najviše naslovnica Plejboja s njih čak 13, piše Stil.

Pre nego što je postala poznato ime, Pamela Anderson bila je samo još jedna devojka koja je želela uspeti u Holivudu. U pismima koje je slala svom dečku iz srednje škole, Tajronu, nakon preseljenja u Los Anđeles, otkrila je koliko je težak bio njen put do uspeha. U oktobru 1989. glumica je napisala: 'Molim te, molim te, molim te, usamljena sam, trebaju mi pisma ili telefonski pozivi'.

foto: Profimedia

'Teško je započeti karijeru, zar ne. Moraš trpeti puno sranja... Treba prokleto dugo da nateraš nekoga da poveruje u tebe, a onda kad napokon poveruje, ima svoju skrivenu agendu. Samo te žele je*ati. Na ovaj ili onaj način', napisala je.

Pamela nije imala sreće u ljubavi, a njena veza s bubnjarom Tomi Lijem - koja je trajala 15 godina - bila je posebno problematična. U februaru 1995. par je izgovorio sudbonosno 'da'. Bilo je to samo 96 sati nakon što je Pamela otišla na njihov prvi dejt, a udala se u belom bikiniju na plaži.

foto: Profimedia

U junu 1996. par je dobio svoje prvo dete, Brendona, ali su u novembru podneli zahtev za razvod. Međutim, odustali su od njega i dobili drugog sina, Dilana, u decembru 1997. Godine 1998. Anderson je ponovo podnela zahtev za razvod, a ovaj put se nije predomislila. Kao razlog navela je to da ju je Li udario i ugrozio njihove sinove. On je proveo četiri meseca u zatvoru, a njihov brak se završio. Glumica i muzičar nastavili su da se mire i prekidaju sve do 2010. godine.

foto: Profimedia

Godine 2018. Anderson i Li imali su još jednu žestoku svađu nakon što je on optužio njihovog sina Brendona da ga je onesvestio.

'Tomijevi postupci su očajni i ponižavajući. On je katastrofa izvan kontrole. I ne ponaša se kao otac. Ali ovo nije ništa novo', napisala je tada Pamela na svom blogu.

foto: Profimedia

Anderson je 2001. godine podnela zahtev za isključivo starateljstvo nad dvojicom sinova.

'Moja deca nisu sigurna s Tomi Lijem, rekla je na sudu.

Opisala je i fizičko i psihičko zlostavljanje te ispričala koliko je navodno patila s Lijem.

Dok je trajala njena gorka bitka za starateljstvo, Pamela je otkrila da joj je dijagnostikovan hepatitis C, ozbiljna bolest jetre koja može dovesti do dugotrajnih zdravstvenih problema, čak i smrti. Ne postoji vakcina za hepatitis C, a Anderson je tada otkrila da se zarazila virusom kada je delila iglu za tetovažu s Lijem - za kog je tvrdila da joj nikada nije rekao da ima tu bolest.

foto: Profimedia

"Tomi je bolestan i nikada mi to nije otkrio tokom našeg braka", rekla je.

Pre konačnog razlaza, našli su se u centru skandala kada im je bivši zaposleni iz sefa ukrao skoro sat vremena dug 18+ snimak njih dvoje. Anderson i Li pokušali su da spreče objavljivanje snimka, a glumica je tužila firmu za distribuciju videa. Snimak je, međutim, na kraju objavljen na internetu.

foto: Profimedia

'Nisam zaradila niti jedan dolar. Bila je to ukradena imovina', rekla je u emisiji Watch What Happens Live!

'Bila sam u sedmom mesecu trudnoće s Dilanom i mislila sam da stres utiče na trudnoću te sam rekla: 'Neću više ići na sud. Više me ne zastupaju ti napaljeni, čudni advokati. Ne želim više razgovarati o svojoj vagini ili javnom seksu, čemu god'', dodala je.

Preživela je silovanje i zlostavljanje

Tokom odrastanja preživela je pravi pakao, a to je javnosti otkrila tek 2014. godine. Naime, priznala je da je bila žrtva zlostavljanja.

foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Objasnila je kako ju je dadilja seksualno zlostavljala od šeste do desete godine. Nakon toga je izjavila da ju je, kad je imala 12 godina silovao 25-godišnjak, te dodala da se ciklus zlostavljanja nastavio i kada je imala 14 godina, kada ju je silovao njen dečko sa šest svojih prijatelja.

'Moj tadašnji dečko mislio je da bi bilo zanimljivo da me siluje sa šest prijatelja. Nisam htela da živim, htela sam da nestanem s lica zemlje', ispričala je.

(Kurir.rs/Story.hr)