VERILI SU SE PRELEPA GLUMICA I NAJZGODNIJI GLUMAC: Ostavili razvode iza sebe, pa pronašli sreću u ljubavi koja traje već 2 godine!

Verio se poznati par, posle dve godine zabavljanja. Zoe Kravic i Čening Tejtum spremni su da stanu pored oltar. Viđeni su proteklog vikenda kako napuštaju zabavu organizovanu povodom današnje Noći veštica, na njenoj ruci primećen je verenički prsten. Šta se zna o njihovoj romansi?

Zoe Kravic (34) je o svom izabraniku govorila za specijalno izdanje prestižnog časopisa GQ's 2022 Men of the Year issue, kada je rekla da je on jednostavno divan čovek.

- Zasmejava me i oboje stvarno volimo umetnost i razgovor o umetnosti i istraživanje zašto radimo to što radimo. Volimo da gledamo film i da ga analiziramo, da diskutujemo o tome, da time izazivamo jedno drugo - rekla je ćerka Lenija Kravica i Lise Bonet.

Poznati verenici sreli su se na kastingu za njen nadolazeći rediteljski debi "Pussy Island".

- Spremao mi je čaj, donosio piće, trudio se da ostali budu u formi, on je stvarno bio moj zaštitnik i bilo je stvarno divno i slatko. Mislim da ako možete tako nešto da napravite zajedno, to je dobar test. I postali smo još jači posle toga - napomenula je.

Za vezu Zoe Kravic i Čeninga Tejtuma saznalo se u leto 2021. godine. Izvor je prošle godine rekao za People da su nih dvoje jako srećni zajedno, da dele strast prema poslu, a da van scene žive miran život, da se druže sa prijateljima, ali da najviše vole da borave u svom domu. Insajder je tada poručio da glumac ima ozbiljne planove sa novom izabranicom o kojoj je u intervjuu za Variety rekao da je perfekcionista na najbolji mogući način Vest o njihovoj veridbi donosi People.

Zoe Kravic bila je u braku sa Kalrsom Glusmanom od 2019. do 2021. Čening Tejtum je od 2009. do 2019. bio oženjen glumicom Dženom Devan sa koom ima dvoje dece. Nakon razvoda glumac je bio u vezi sa pevačicom Džesi Džejms.

