DOSTA JE BILO IGRANJA KRALJEVSKE PORODICE: Megan Markl rešila da se vrati prvobitnom životu, nema više povlastica za nju i PRINCA

Megan Markl navodno će uskoro da se vrati glumi, ali i da napiše memoare, baš poput njenog supruga, princa Harija koji je napisao iste pod nazivom "Rezerva".

Vojvotkinja od Saseksa je, prema rečima izvora, shvatila da je potez njenog partnera pravi pogodak, pa je rešila da krene njegovim stopama i da napiše knjigu o svom životu.

Pored toga, popularnost Netfilskove serije sa njom i Harijem u glavnim ulogama mogla bi da dovede do njene odluke da se vrati glumi.

Ovo predstavlja njen prvobitni način života pre nego što se udala za princa i dobila kraljevske povlastice.

U međuvremenu moraće da se posveti sudskim procesima jer se njena polusestra Samanta Markl sprema da je tuži zbog izjava iznetih u Netfilskovom dokumentarcu.

Megan Markl je potpisala ugovor sa agencijom za talente WME i u pripremi je onoga što izvor naziva "Meghanaissance".

Pridružila se tako listi slavnih klijenata na kojoj su Edi Marfi, Gven Stefani, Lijam Pejn, piše Blic žena.

Stručnjak za britanski dvor Tom Bauer rekao je da je knjiga najlogičniji naredni korak.

- To će biti njena istina. Za nju će se naći čitalačka publika jer će to neusmnjivo biti njen obračun - osim onoga što bude rekla o kraljici, Kejt, princu Filipu, sve u knjizi će biti poput zaltnog rudnika, bilo to potkrepljeno ili ne", izjavio je i dodao: "Mislim da će se ona aspsolutno vratiti glumi - rekao je on.

