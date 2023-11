"DOŠLO JE DO UMORA, NEIZVESNOSTI": Jelena Đoković iskreno o porodici: "Ne znam da li postoji IDEALAN BRAK ili prijateljstvo"

Kada je gledaju na tribinama teniskih igrališta,Jelena Đoković svima izgleda nežno i krhko, doterana i uvek s blagim osmehom.

Međutim, iza toga se, po rečima žene Novaka Đokovića, krije velika snaga. "Ja sebe doživljavam kao neku vrbu, onako malu, tanku, koju vetrovi lome, a nikako da me slome.

Onda ja verujem da je to više snaga, nego blagost, ali svako će reći svoje", ispričala je Jelena u emisiji "Kec na jedanaest" na televiziji K1.

Mama s "punim radnim vremenom" se suočava sa mnogim izazovima u vaspitanju dece.Stefan i Tara su potpuno različiti i to se videlo još po rođenju.

-Kada sam sa Stefanom prvi put postala majka, on je, da kažem, bio baš mučeno dete. Imao je mamu koja je mislila da je celu teoriju savladala, a onda kada se desila praksa, došlo je do umora, neizvesnosti i da je svaka greška koju napravim, kao smak sveta.

Prvo dete obično nastrada. Već do drugog deteta sam malo napredovala - priznala je Jelena i dodala da Tara ima izrazito jak karakter, kao i da voli da se sređuje i šminka.

- Potpuno je drugačija. Kada sam bila trudna sa njom, stalno sam se sređivala. To je bio njen uticaj iznutra. Jednostavno je takva, a ima veliki uticaj i na tatu - rekla je supruga Nova Đokovića i otkrila da sa ćerkom zbog njenog čvrstog karaktera ima često neslaganja, a onda je kroz osmeh opisala i situaciju koja se pre neki dan dogodila:

- Posvađale smo se pred spavanje, jer ona neće da ide u krevet kada joj kažem da ide da spava. Meni to ne prija, jer to je rutina i znamo kada se ide na spavanje i sada ja tebe treba da jurim. Ona tada namerno obuje rolere po kući da vozi.

U mojoj glavi je to nedopustivo, da se roleri voze po kući. Na kraju smo sedele i ona je meni rekla 'Ti nisi moja mama. Izađi iz kupatila', pošto sam joj rekla da opere zube", ispričala je Jelena i dodala:

"Ja bih volela da ja i ti duže vremena provedemo grleći se, mazeći se, nego u ovom procesu, gde ja tebe molim da se središ. Onda je bila jako ljuta na mene i između ostalog i rečenica da joj nisam mama, što je mene jako zabolela, ali na kraju se pomirimo i ona je zaspala u mom naručju.

Ipak, taj proces je da me na nosilima iznesu. To je znak da ja nemam formulu. Ne znam da li postoji idealan brak, prijateljstvo, posao, poslovni saradnik. U bilo kojoj interakciji između dva ljudska bića, mora da postoji neslaganje, konflikt, da to mnogo mirnije razrešimo, a ne agresija, tuča, oduzimanje svega", rekla je Jelena.

