KAKO ŽENA KAŽE: Novak za Kurir otkrio tajnu svog novog imidža! JELENI SE JEDAN DETALJ POSEBNO DOPAO

Od kampanje za osvajanje Ju Es Opena, Novak gaji novi “imidž” u kojem smo ga retko kada videli na trofejnom podijumu – sa vidljivom bradom.

Upitan da li iza toga postoji neka simbolika – i da li će to ostati “trend” i u narednoj sezoni, Novak nam otkriva sledeće:

“Što se imidža i brade tiče – kada imam periode bez nastupa na turnirima koji traju mesec dana ili više, onda obično malo “zakinem” sa brijanjem. Proveli smo dugo i lepo leto u Crnoj Gori ove godine, ženi se svidelo kako sam izgledao… Rekoh sebi – “Srećna žena, srećan život!” (Happy wife, happy life, eng.) – i odlučio sam da to ispratim, mada sam u Crnoj Gori i tokom boravka u Americi imao baš predugu bradu koja je počinjala malo da me iritira kad se znojim,” kaže Novak, i zaključuje:

“Evo, ovo je sada ta neka idealna dužina. Vidim da neki ljudi na internetu pozdravljaju to kako izgledam. Ne znam da li je još to nešto što mogu da nazovem mojim novim imidžom, nisam baš siguran; eto, pratimo ono što mi žena kaže – jer je to valjda prava formula za uspešan, dug i srećan život”, uz smeh nam prenosi Novak.

“Promenio sam i frizera, i ova “hrabra” verzija mi se sviđa. Ja sam uobičajeno bio konzervativan kada je frizura bila u pitanju tokom zadnjih deset godina, ali je došao red na nešto drugačije”, završava “fešn riport” Novak sa Pariske nedelje tenisa!

Vuk Brajović / Kurir sport

