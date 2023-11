SVETSKA EKSKLUZIVA! NOVAK ĐOKOVIĆ ZA KURIR NAJAVIO: Spreman sam da napadnem Konorsov rekord po broju titula! OVO ZNAČI SAMO JEDNO

Nepobedivi Novak Đoković nastavlja da ispisuje zlatne stranice teniske istorije, I iz godine u godinu padaju do tada neprikosnoveni rekordi.

Jedan o kome se nikada do sada nije pričalo je – najveći broj osvojenih ATP titula – a to je 109 od strane neverovatnog Džimija Konorsa.

Po prvi put u karijeri, Novak kaže za Kurir – idem i na njega:

“Što se rekorda po broju osvojenih ATP turnira tiče, to je sve moguće. Zbog čega da ne idem na obaranje još i tog rekorda? Sada imam 12 manje (Novak 97 – Konors 109) ali takođe imam i još koju godinu uspešnog bavljenja tenisom, I pokušavam da uživam u ovim momentima koji sada znače i vrede – duplo. Kada uzmemo u obzir fazu života i karijere u kojoj se nalazim, I osvojiti jedan ovako veliki turnir – iako to možda ljudima deluje kao rutina, a to uopšte nije – svaka pobeda na Masters i Grend Slem nivoima zaista toliko znači za mene.

I onda – ono najvažnije:

“Idem na sve moguće rekorde, na sve što mogu da oborim. Nikada nisam imao problem da to kažem – I zato me možda ljudi i ne vole; nisam se pretvarao kao neki – da kažem da mi nije cilj, pa onda da se ponašam drugačije… Uvek sam se trudio da budem u skladu sa onim šta verujem!” moćno zvuče Novakove reči.

Vuk Brajović / Kurir sport

