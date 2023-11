U emisiji "Rame uz rame sa Draganom - Zagrevanje", gostovao je čovek za koga se slobodno može reći da je živa legenda novinarstva i televizije, Vanja Bulić.

foto: Kurir televizija

Sa Draganom Mirković se poznaje odavno, a za plesni talent šou "Rame uz rame sa Draganom" imao je samo reči hvale.

Prvi momenat koga se prisetio iz bogate karijere Dragane Mirković jeste njena saradnja sa Ksenijom Pajčin kada su dve pevačice imale zajedničku koreografiju koja se i dan danas pamti:

- Kad se setim one divne koreografije. Tu je bilo ona devojka, verovatno najlepša devojka svih vremena koja je nažalost otišla rano, Ksenija Pajčin. Njih dve kad igraju zajedno to je fantastično - rekao je Bulić i dodao:

01:26 ONA JE BILA NAJLEPŠA DEVOJKA SVIH VREMENA! Vanja Bulić o tragično nastradaloj pevačici: Kad zapleše to je bilo fantastično!

- To je zato što Dragana ima to nešto u krvi da i kad ide ulocom ti imaš osećaj da pleše. Ona je sva tako u pokrertu. I kada razgovara s ljudima ima to nešto mazno i opet imaš osećaj da pleše. Ona je čitavu orodicu tih dens igrača uvela na scenu. Sećam se tih prvih spotova koji su rađeni na ulici sa njom i sa Brenom. To je bilo ludilo koliko se ljudi skuplkjalo da gleda snimanje tih spotova.

