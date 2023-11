DI KAPRIO ZABRANIO BIVŠOJ ULAZ NA SVOJU ROĐENDANSKU ŽURKU: Okupio HOLIVUDSKU ELITU, a evo zašto je ona bila NEPOŽELJNA (FOTO)

Glumačka zvezda Leonardo Di Kaprio proslavio je u subotu svoj 49. rođendan, prenosi Daily mail. Na rođendanu su se pojavile mnoge filmske i muzičke zvezde iz Holivuda pa čak i poznati iz sveta rijalitija.

Jedna od njih bila je i Kim Kardašijan koju su videli kako napušta zabavu u crnoj odeći bez rukava i besprekornog doteranog lica. Iako je slavljenik uspeo da izbegne fotografe, potvrđeno je da je na proslavi bila i njegova nova devojka Vitorija Ćereti.

foto: Yolo / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Bili su nežni jedno prema drugom, ljubili su se celu noć", rekao je izvor. Slavile su i zvezde filma "House of Gucci" Lejdi Gaga i Selma Hajek, a fotografi su snimili i Krisa Roka kako odlazi sa zabave u istom autu s glumicom i bivšom devojkom Harija Stajlsa, Olivijom Vajld.

foto: Frank Vasquez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pre veze sa bivšim pevačem "One Directiona", koji je sada u ljubavnoj vezi sa glumicom Tejlor Rasel, bila je u vezi sa glumcem Džejsonom Sudejkisom s kojim ima devetogodišnjeg sina Otisa i sedmogodišnju ćerku Dejzi. Roka su povezivali s komičarkom Lejk Bel u 2022. godini, a ona se ranije ovoga meseca družila sa Sudejkisom na koncertu Guns‘N‘Rosesa. Izvor pak tvrdi da nije reč o romantičnom, već prijateljskom odnosu.

Prisustvovali su i Bijonse, Džej Zi, Kejt Bekinsejl, Rita Ora, Snup Dog, a Zoi Saldana sa suprugom Makom Peregom došla je nakon pojavljivanja na gala svečanosti Baby2Baby. Došli su proslaviti i verenici Zoi Kravic i Čening Tatum, Kejsi Aflek, Kejli Kovan, Emili Hirš...

foto: The Hollywood Curtain / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čini se kako su se svi zabavili, u jednom trenutku su čak glumca podigli i nosili po sobi. Proslava je trajala do 4 ujutro. Ipak, nisu svi mogli pristupiti zabavi pa je tako glumčevoj bivšoj devojci Viktoriji Lamas odbijen ulazak na događaj. Iako Di Kaprio ima reputaciju da izlazi samo sa ženama mlađim od 25 godina, njegova sadašnja izabranoca napuniće u junu sledeće godine 26.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Navodno Lamas nije mogla da uđe jer nije bila pozvana, a obezbeđenje je strogo pazilo da se ispoštuje popis zvanica.

Italijanska manekenka i zvezda "Titanika" prvi put su viđeni zajedno u avgustu u Santa Barbari u Kaliforniji, a njihova romansa je potvrđena početkom septembra kada su na Ibici plesali i ljubili se.

foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ona ima sve kvalitete koje on traži u partnerki", rekao je izvor te dodao da on sada izlazi isključivo s njom. Di Kaprija trenutno možemo videti u filmu Martina Skorsesa "Killers od the Flower Moon" koji se bazira na istoimenoj knjizi Dejvida Grena iz 2017. godine. Ovo je šesta saradnja glumca i Skorsea, a radnja je ovoga puta fokusirana na istragu FBI-a o ubistvima Indijanaca Osage u Oklahomi 1920-ih.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)