GOLA RAMENA I CRNA PRIPIJENA HALJINA: Jelena Đoković ZABLISTALA u otmenom izdanju! Evo zašto su SVI POGLEDI bili uprti u nju FOTO

Novak Đoković Fondacija je priredila još jedan kulturni događaj za pamćenje u Srbiji – u slavu vrhunskog muzičkog i kreativnog umeća – koncertom priređenim u čast ekskluzivne promocije “Violine od osmijuma” - navrednije nove violine sveta.

U rukama proslavljenog srpskog violiniste Stefana Milenkovića, ovaj jedinstveni instrument – kreacija na događaju prisutnog proslavljenog konstruktora Edgara Rusa iz Austrije – dobio je još više na vrednosti kroz posebno osmišljeni koncertni program, izveden za ovu priliku pred odabranim zvanicama Fondacije.

foto: Dalibor Danilović

Prisutne zvanice u ime Novak Đoković Fondacije je pozdravila globalna direktorka i suosnivačica Jelena Đoković - naglasivši zadovoljstvo Fondacije povodom organizacije ovog značajnog događaja globalnog profila za promociju istaknutih kulturnih vrednosti koje inspirišu i podstiču kreativnost kroz sve generacije– i u našoj zemlji. Stefan Milenković i pet od najtalentovanijih mladih violinista naše zemlje – Adrijana Durmišević, Teofil Milenković, Olivera Mitrović, Lana Zorjan i Sofija Glavičić – izveli su kraći koncert koji je oduševljenoj publici predstavio kompozicije Frica Krajslera - "Recitativo i Scherzo" (violina solo),PetraIliča Čajkovskog - "Melodija" (uz klavirsku pratnju pijanistkinje HildeŠvan), Georga Filipa Telemana –“Koncert u D Duru za četiri violine” (Adagio-Allegro, Grave, Allegro) i Antonia Vivaldija – “Koncert začetiri violine u B molu” (Allegro, Largo, Larghetto, Allegro).

foto: Dalibor Danilović

Violina od osmijuma - retkog plemenitog metala kristalnog sjaja i kvaliteta za čini nastanak je Edgaru Rusu trebalo čak 32 meseca – posle Beograda nastavlja putovanje na turneji koja će – pre konačne aukcije – obići 17 vodećih globalnih destinacija na kojma će ovo remek-delo konstrukcije muzičkih instrumenata biti predstavljeno posredstvom Pošte Austrije – glavnog logističkog partnera projekta.

Detalje o nastanku idejnog i konstruktorskog projekta i procesu izrade “Violine od osmijuma” lično je preneo sam Edgar Rus u obraćanju prisutnoj publici.

foto: Dalibor Danilović

”Srećni smo što je Novak Đoković Fondacija imala jedinstvenu priliku da – pored vodećih svetskih metropola – priredi prezentaciju ovog umetničkog i muzičkog remek-dela, “Violine od osmijuma” i u Beogradu i Srbiji – čime se na najlepši mogući način daje posebna važnost našoj umetničkoj sredini u smislu prepoznavanja njenog doprinosa u kreiranju svetske kulturne baštine. Umetnost čini čoveka bogatim, i želja Fondacije je da organizacijom ovog i narednih događaja sadržajno obogatimo našu kulturnu scenu.

Predstavljanje ovakvih vrednosti i inspiracija koju one pružaju našim kulturnim stvaraocima i poslenicima jedna je od najvažnijih naših misija naše – sa ciljem stvaranja lepšeg i boljegsveta uz umetnost, plemenitost i humanost – u kome Srbija ima aktivnu i priznatu ulogu.

foto: Dalibor Danilović

Želela bih da se u ime Fondacije Novak Đoković posebno zahvalim njenom velikom prijatelju Stefanu Milenkoviću, koji prenosi izuzetno znanje i umeće na svoje studente - neke od najperspektivnjih mladih muzičara Srbije koje smo večeras pozdravili na sceni. Zahvaljujem se i cenjenim partnerima i prijateljima Fondacije i projekta - koji su nas podržali u njegovoj organizaciji”, izjavila je Jelena Đoković, globalna direktorka Novak Đoković Fondacije.

“Nastup na ovoj violini za mene predstavlja uzbudljivo iskustvo, jer je ona umetnički eksperiment koji objedinjuje nekoliko velikih, divnih i važnih zanata - graditeljstvo violina i juvelirstvo.

Svirati na novoj violini donekle podseća na to kad sednete u nova kola, potrebno je navići se - a sa instrumentom je to daleko kompleksnije. Iz razgovora sa majstorom Rusom sam saznao da ju je gradio po tradicionalnim principima, ali je uzimao u obzir kako će da estetski uradi elemente a da pritom sačuva suštinu instrumenta, jer violina treba da stvara zvuk - a ne da bude samo ukras. Mislim da je to uspeo veoma dobro da spoji.

foto: Dalibor Danilović

Važnost turneje koja predstavlja violinu od osmijuma podiže svest o muzici i umetnosti, što je svima nama potrebno”, rekao je naš proslavljeni violinista Stefan Milenković, i dodao da je “događaj u organizaciji Novak Đoković Fondacije velika pomoć i inspiracija, kao što je to i sam njen rad, koji ga motiviše da i on sledi njen primer - i krene malim koracima u tom pravcu.”

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:24 Jelena Đoković na koncertu Aleksandre Prijović u Nišu