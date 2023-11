"OSEĆALA SAM DA MI SE ORGANI POLAKO GASE" Demi Mur progovorila o NAJMRAČNIJIM TRENUCIMA iz bivšeg braka sa Eštonom Kučerom

61-godišnja glumica Demi Mur je u intervjuu ispričala sve o svom bivšem braku sa Eštonom Kučerom, sa kojim je počela da izlazi 2003. godine.

Osvrćući se na njihovu vezu i 15-godišnju razliku u godinama, Mur je ispričala kako se s Kučerom osećala kao da može ponovo da proživi bezbrižne dane svoje mladosti. No osim ove pozitivne strane, zadubila se u srceparajuće detalje pobačaja tokom njihovih prvih dana zabavljanja. Bilo je to bolno iskustvo koje iskreno istražuje u svojim novim memoarima "Inside Out".

foto: Profimedia

Mur je zatrudnela ubrzo nakon što su započeli vezu. A par je planirao svoju nerođenu ćerku da nazovu Čaplin Rej.

Nažalost, imala je spontani pobačaj u šestom mesecu trudnoće zbog čega je Mur okrivila sebe i okrenula se lošim navikama. Čak i nakon što su se venčali 2005., par se borio s plodnošću. Uprkos njihovim naporima, par se na kraju razveo 2011., uz vešću o Kučerovoj neveri, a razvod se obistinio dve godine kasnije. U to vreme Mur se osećala kao da joj se svet ruši, priznajući: "Nisam imala karijeru, nikakvu vezu." To je bilo najteže vreme za Mur i jako se mučila.

foto: Profimedia

Narušeno je i njeno zdravlje. Mur je otkrila da joj se organi polako gase zbog "velikog velikog virusnog opterećenja", iako nije otkrila svoju konkretnu dijagnozu. Trebalo je vremena i puno hrabrosti da se prebrodi ovo dugo razdoblje. Kasnije je njene ćerka Rumer rekla da kad odrastemo, mislimo da su naši roditelji nepomični bogovi Olimpa. Kako starite, "počinjete shvatati koliko su naši roditelji samo ljudi".

foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas je Mur spremna da podeli više o usponima i padovima svog života u svojim memoarima i intervjuima. Danas Demi Mur zrači zdravljem i vitalnošću, delujući zaista blistavo. Njena kontinuirana otvorenost prema javnosti, posebno u pogledu dobrobiti njenog bivšeg supruga Brusa Vilisa, služi kao svetlo inspiracije.

foto: Printscreen/Instagram

Murova transparentnost podstiče osećaj povezanosti, podsećajući nas da nismo sami u suočavanju sa životnim izazovima. Deleći svoje probleme, ona daje vrednu lekciju — koliko je važno javno govoriti i tražiti podršku, piše Bright Side.

(Kurir.rs/Net.hr)