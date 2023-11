14 GODINA NAKON RAZVODA OD MOĆNOG TAJKUNA PROMENILA PREZIME: Evo kako se sada preziva jedna od najbogatijih SRPKINJA na svetu FOTO

Dugo vremena je bila poznata pod jednim prezimenom kao supruga poznatog milijardera, a pod njegovim prezimenom predstavljali su je godinama nakon njihovog razvoda. Brak su okončali 2009. i njena odluka da se sada ovako preziva mnogima će se dopasti.

Jedna od najpoznatijih i najbogatijih Srpkinja na svetu Slavica Eklston više se ne preziva ovako. Promena se ne odnosi na vraćanje devojačkog prezimena Radić već je reč o nečemu drugom.

Slavica Eklston je uzela prezime svoje majke Ljubice pa se danas preziva Malić. Pod tim prezimenom je upisana kao vlasnica kuće u Velikom Zatonu u blizini Dubrovnika kao i na adresi u Rijeci.

foto: Profimedia

Dosta vremena provodi u Hrvatskoj, kada ne boravi u Londonu ili u Švajcarskoj. Kuću u blizini Dubrovnika kupila je 2015. godine. Ova kuća pripadala je ranije porodici Kusalo, koja živi u Americi. Zbog renoviranja te vile naljutila je svoje komšije koje nije prethodno upozorila na buku koje će izazvati građevinski radovi. Probleme je pravila i prašina koja je padala po terasama, stolovima i ležaljkama po njenom komšiluku, piše Index hr.

Slavica Eklston je ćerka Jove Radića i Ljubice Mailć, srpskog porekla, odrasla je u Rijeci. Milijardera Bernija Eklstona upoznala je na trci Formule 1 1981. godine u Monzi. Organizatori ovog sportskog događaja angažovali su ju da reklamira poznatu sportsku odeću marke. Smetali su joj tada uslovi rada tačnije visoke temperature pa je žalila što je uopšte prihvatila ovu poslovnu ponudu. Nije ni slutila da ju je baš tada uočio jedan od čelnih ljudi događaja Berni Eklston, u to vreme vlasnik tima "Brabham".

foto: Fonet

"Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je video, pozvao me je u svoj Moto-hotel. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me je na piće, ali nismo mogli previše da razgovaramo jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski jezik. Ostavila sam mu broj telefona, ali onaj pogrešan. Morao je da okrena pola sveta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana uspeo je da me pronađe", ispričala je Slavica u jednom intervjuu devedesetih.

foto: profimedia

Od prvog susreta do venčanja... Slavica je 1985. postala gospođa Eklston, prezime je zadržala i nakon razvoda koji je usledio 2009. godine. Prvi su za krah braka saznali britanski mediji saznavši da se ona iselila iz zajedničkog doma vrednog 10 miliona funti. Milijarder čije se bogatstvo danas procenjuje na tri milijarde dolara, demantovao je te natpise, ali razvod nije mogao da spreči.

foto: Profimedia

"Šta imam od njega? Dolazi sa posla posle osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da sedi na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", otkrila je Slavica razlog razvoda. A šuškalo se da je Berni i u nakon razlaza bio zaljubljen u bivšu suprugu.

foto: Damir Dervisagic

Brakorazvodna parnica je prema pojedinim izvorima trajala 58 sekundi, a prema pisanju celebritynetworth.com, Slavica je nakon toga dobila 1.2 milijarde dolara na koliko se i dalje procenjuje njena imovina. Međutim, ima navoda da je razvod zapravo nju skuplje koštao pa je navodno morala da bivšem suprugu isplati pozamašnu svotu novca. Brak je Slavici i Berniju doneo dve ćerke Tamaru i Petru.

(Kurir.rs/Blic žena)