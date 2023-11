RAZVELA SE ZA 58 SEKUNDI I POSTALA NAJBOGATIJA SRPKINJA: Slavica ojadila bivšeg muža za MILIJARDU dolara, a ovo mu je zamerala

Ćerka Jove Radića i Ljubice Mailć danas je jedna od najbogatijih žena na svetu čija se imovina procenjuje na oko 1.2 milijarde dolara. Slavica Radić, dok je još bila u srećnom braku s Bernijem Eklstonom rekla je da je za školu nije previše marila, ali je odlično igrala odbojku i rukomet.

U detinjstvu nije imala životni standard poput svojih vršnjaka jer je u mnogočlanoj porodici uvek nedostajao novaca, naročito nakon razvoda majke i oca. Slavica je čak jednom bila osumnjičena i za nestanak nekakvog novčanika. U takvim okolnostima morala se vrlo brzo osamostaliti. Prvi novac počela je da zarađuje kao model. A onda je početkom osamdesetih dospela i na duplericu tadašnjeg magazina 'Start'. Put ju je odveo u Milano i prvi novac počela je da zarađuje kao manekenka.

foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia

Trka Formule 1 davne 1981. godine u Monzi bila je presudna za budući život Slavice koja je tada imala 23 godine. Organizatori trke angažovali su ju da reklamira sportsku odeću marke 'Fila'. Dok je u sebi proklinjala trku i vrućinu, nije ni slutila da ju je sve vreme iz prikrajka posmatrao jedan od glavnih ljudi celog spektakla Berni Eklston. U to vreme on je bio i vlasnik tima 'Brabham', a za njega su vozili neki od najslavnijih vozača u istoriji Formule 1.

- Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je video pozvao me je u svoj 'Moto-hotel'. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me je na piće, ali nismo mogli previše da razgovaramo jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je da okrene pola sveta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana uspeo je da me pronađe - ispričala je novinarima dvedesetih Slavica.

U to vreme već je živela u Londonu i bila srećno udata za jednog od najbogatijih ljudi na svetu. Stanovali su u blizini Hajd Parka u neboderu sa devet spratova koji je pripadao arapskom magnatu Kashogiju.

foto: Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

- Sva je u staklu, a prva četiri sprata Berni je pretvorio u svoje kancelarije, dok je gornjih pet spratova naš stan sa pogledom na London. Na zadnjem spratu je i bazen, hvalila se tad Slavica, ali ubrzo je shvatila da to ima i mana jer je stalno u spratu sretala suprugove poslovne partnere, zbog kojih nije smela da bude u trenerci čak ni kad ide sa decom u park.

A onda se 2008. godine saznalo da je brak Slavice i Bernija pred raspadom. Prve su otkrile britanske novine koje su objavile da se Slavica u 50. godini života odselila iz njihovog doma vrednog 10 miliona funti i unajmila advokata. Berni je demantovao priče u novinama, tvrdio je da se preselila privremeno jer ne podnosi buku koja dopire iz gradilišta na susednoj kući, ali istina je bila da je Slavica napustila Bernija. Kao razlog nesuglasica navodila se Bernijeva posvećenost poslu što je dosadilo negovoj supruzi koja je jednom čak izjavila da nema ništa od bračnog života:

- Šta imam od njega? Dolazi s posla posle osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da sedi na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima - rekla je Slavica koja je čekala da se ćerke osamostale, pa da i ona počne samostalni život.

Brakorazvodna parnica 10. marta 2009. godine trajala je t<čna 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudija pročita rešenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrednih nekretnina i udeo u deonicama.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

03:29 Tijana Dapčević nakon nastupa otrkila da bi želela da predstavlja Srbiju jer se oseća kao Srpkinja