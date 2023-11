CEO SVET BEZ DAHA PRATI POTRESNU LJUBAVNU PRIČU LEDI DI I DODIJA: Evo šta je stvarno, a šta je izmišljeno za potrebe serije KRUNA

Serija "Kruna" je definitivno jedna od najpopularnijih. A njena poslednja sezona, čije su četiri nove epizode nedavno izašle, diže prašinu kao ništa do sad. Ipak, treba imati na umu da je reč pre svega o televizijskoj seriji. Dakle, kao i u prethodnim sezonama, granice između činjenica i fikcije često mogu da se čine nejasnim.

Premda znamo da su se neki od događaja iz 6. sezone serije definitivno dogodili, nikada nećemo znati koliko je zaista istine iza privatnih trenutaka i razgovora prikazanih na ekranu.

Evo kako je veza između Dajane i Dodija prikazana u seriji "Kruna", i za koje momente znamo da su se stvarno dogodili. Sve ostalo, kako navode kreatori emisije, zavisi od interpretacije.

foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Kada je Dajana upoznala Dodija?

U "Kruni": U 5. sezoni, Dajana, princeza od Velesa, fotografisana je kako se sastaje s filmskim producentom Dodijem Fajedom (sinom bogatog biznismena Mohameda al-Fajeda) 1986. godine, tokom polo utakmice u kojoj je on igrao protiv princa Čarlsa. Međutim, njihova romansa je počela mnogo kasnije.

Potom 6. sezona serije govori o tome kako su njih dvoje stupili u vezu. Smeštena u 1997. godinu, godinu dana nakon Dajaninog razvoda od Čarlsa, serija prikazuje Dodijevog oca kako poziva Dajanu i njenu decu na svoju jahtu u St Tropeu na leto.

U stvarnosti: Dajana je upoznala Dodija na polo utakmici u Vindsoru 1986. godine. Takođe je pratila Fajedove na njihovoj jahti u St Tropeu sa svojom decom – i tako je postala središte medijske oluje.

Sastanak i prvi poljubac

foto: Profimedia

U "Kruni": Serija prikazuje kako Dajanu progone paparaci u St Tropeu, a ona ih moli da je ostave na miru. Fotografi su snimili mnoge poznate fotografije princeze na jahti - uključujući fotografiju nje i Dodija kako se ljube.

Tokom serije je Mohamed al-Fajed prikazan kako Dajani pokušava da namesti svog najstarijeg sina, Dodija - zove sluškinju da je pita jesu li bili intimni i čini se da on organizuje snimanje njihove poznate fotografije kako se ljube.

U stvarnosti: Dajana i Dodi su se zaista poljubili na jahti - paparaci fotografija na kojoj se ljube bila je u to vreme navodno najskuplja paparaci fotografija ikada prodata. Bilo je više teorija o tome ko je dojavio fotografu Mariu Breni da snimi fotografije, od Dajane do onih koji su joj bili bliski, premda to najverovatnije nikada nećemo saznati.

Otkako se "Kruna" emitovala, Brena je za "New York Times" izjavio da je priča da ga je sam Mohamed angažovao da snimi fotografije "apsurdna i potpuno izmišljena."

Prosidba

foto: Printscreen/Youtube/Netflix

U "Kruni": Treća epizoda serije, pod nazivom "Dis-Moi Oui" ("Reci mi da") prikazuje posljednje sate života Dajane i Dodija. Nakon večere u pariškom Ricu, kojeg moraju da napuste zbog velike pažnje napornih fotografa, njih dvoje odlaze u jedan od hotelskih apartmana, gde Dodi zaprosi Dajanu s prstenom koji je videla u prodavnici u Monte Karlu. Dok Dajana ne prihvata prosidbu – "Znam da se celi svet pita hoćemo li se venčati, ali to nije razlog da to zaista učinimo" – njih dvoje piju piće i razgovaraju o tome kako dalje treba da žive svoj život.

Zatim krenu u Dodijev pariški stan i, nažalost, gledaoci znaju tragičan završetak priče. Njihov automobil prate paparaci, a njihov vozač je pijan, što dovodi do fatalne nesreće u tunelu "Pont de l’Alma".

U stvarnosti: Nikada nećemo tačno znati šta se dogodilo u sobi spomenutog hotela, međutim, prema izveštaju iz 2004. godine o Dajaninoj smrti, par je bio uznemiren nametljivim ponašanjem paparaca u Ricu, pa su se popeli na sprat do apartmana, umesto da večeraju u hotelskom restoranu. Tokom istrage o njihovoj smrti 2007. godine prikazan je snimak CCTV-a na kojoj Dodi kupuje verenički prsten u prodavnici preko puta Rica Pariz, negde popodne, pre njihove večere. Snimak je pokazao pomoćnika direktora hotela Ric Pariz, Klod Rolea, kako nosi neki predmet natrag u apartman para. Međutim, nema potvrde o tome koji je to bio predmet.

foto: Profimedia

Prsten s natpisom "Dis-moi Oui" pronađen je u Dodijevom pariškom stanu nakon smrti para, zajedno s potvrdom od 30. avgusta 1997. godine, na dan pre nesreće, na kojoj piše "bague de fiançaille" (verenički prsten).

U istrazi je Dodijev otac tvrdio da su draguljara upoznali u Monte Karlu tokom odmora na jahti, pa je verovao da je njegov sin te noći planirao da zaprosi Dajanu.

"Kruna" se trenutno emituje na Netfliksu, a drugi deo poslednje, 6. sezone, biće prikazan 16. decembra 2023. godine.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

08:17 OVAJ SRPSKI GRAD DOBIO JE IME PO SVETOM DIMITRIJU! U njemu je neprocenjivo antičko blago, a kruna su Carska palata i bazilika